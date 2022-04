annonse

annonse

En rekke steder i landet har nattelivet vært preget av mye fyll og slåssing

I Stavanger fikk politiet foresatte til å hente en gutt fra sentrum.

#Stavanger: Gutt (16) ble av politiet bedt om å avstå fra drikking av ølet som han var i ferd med å konsumere på Sølvberget. Han valgte å overse dette og vil bli anmeldt for drikking på offentlig sted. Ble hentet av foresatt. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) April 9, 2022

annonse

En mann i 20-årene satt i arrest og anmeldt for ordensforstyrrelse.

#Stavanger: Mann i 20 årene satt i arrest og anmeldes for ordensforstyrrelse. Slo etter en vakt med patruljen som vitner. Han fikk mulighet til å forlate sentrum men ønsket ikke å benytte seg av dette tilbudet. Han ble derimot enda mer aggressiv og vanskelig. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) April 9, 2022

I Kopervik, ble en patrulje vitne til at to unge menn brukte narkotika, og begge anmeldes for dette.

#Karmøy: To unge menn brukte narkotika rett foran patruljen. Begge anmeldes for bruk av narkotika. Hendelsen fant sted utfor Kopervik. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) April 10, 2022

annonse

En person ble pågrepet og anmeldt for å ha slått og sparket politiet i Kristiansand.

Pågripes og anmeldes for vold mot politiet, sparket og slo politiet. Ingen skade på tj.personene. — Politiet i Agder (@politiagder) April 9, 2022

I Tønsberg ble en kvinne i 30-årene bortvist fra sentrum.

#Tønsberg #Sentrum kl: 02:10

Kvinne i 30 årene ble bortvist fra sentrum for resten av natten. Hun hadde klappet til en vekter som måtte holde på henne til politiet kom — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) April 10, 2022

I Sandefjord ble en mann i 20-årene bortvist fra sentrum.

#Sandefjord #sentrum Mann i 20 årene bortvist fra sentrum. Har gjentatte ganger forsøkt å komme seg innpå et utested. Han fikk flere advarsler uten at dette nyttet — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) April 9, 2022

I Gjøvik ble en beruset mann tatt med til arresten etter at han slo i en politibil.

annonse

#Gjøvik sentrum kl 0215:

Beruset mann innbrakt arrest etter å ha slått i politibil samt nektet å etterkomme pålegg om å forlate sentrum, anmeldt. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) April 10, 2022

I Trøndelag rykket både politi og helsepersonell ut til Rindalsskogen.

#Rindalsskogen: politi og helse er på stedet hvor det har vært håndgemeng mellom festdeltagere. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) April 9, 2022

I Trondheim bisto en mann som hadde falt togsporet

#Heimdal: Politiet bistår en mann som har falt i togsporet, da han skulle ta en snarveien hjem fra fest. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) April 9, 2022

I Tromsø fikk politiet melding om en plagsom gjest på et utested.

#Tromsø: Politiet mottok melding om plagsom gjest på et utested. Vedkommende ble bortvist fra sentrum. Senere fikk politiet melding fra et annet utested om samme person. Mannen ble innbragt og satt i arrest. Anmeldes for besittelse av narkotika og brudd på politiets pålegg. — Troms politidistrikt (@polititroms) April 10, 2022

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474