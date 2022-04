annonse

Men de er avhengig av departementet i Oslo for å få lov til å utføre dette.

Helge André Njåstad fra Fremskrittspartiet har tatt opp saken i Stortinget med følgende spørsmål:

«I Bergen fortsetter MDG å plage bilistene. Det siste nå er at de ønsker å pålegge private aktører mot deres vilje å innføre betaling for parkering. Er dette bilfiendtlige ønsket fra MDG og Byrådet noe regjeringen støtter?»

Det er Nettavisen som skriver dette.

– Det finnes i dag ikke hjemmel i lov som tillater myndighetene å pålegge at private aktører innfører avgiftsparkering på sine private områder som ligger utenfor offentlig areal, svarte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet.

Men han bemerket at «flere byer har imidlertid påpekt at dette kan være et virkemiddel for å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken i de største byområdene».

De vil likevel la saken bero inntil Miljødirektoratet har vurdert kommunenes rolle og deres virkemidler for å redusere klimagassutslipp.

MDG er ivrig

MDG-byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakken (MDG), sier i et tidligere intervju med Nettavisen at målet med p-avgiften er klinkende klart:

– Problemet med at kjøpesentrene har gratis parkering er at byen blir mer, ikke mindre, bilbasert. Vi ønsker at flest mulig sykler, går og reiser med buss og bane, mener han, og kaller bil en tabbe:

– Det var en historisk tabbe for mennesker og miljø å drive med bilbasert byspredning. Nå skal vi fortsette å reparere og bygge en bedre by.

Folk kommer ikke til å ta buss for å ukeshandle

– Å etablere parkeringsavgift på kjøpesentre er galskap, det er en symbolpolitikk som vi i Folkets Parti absolutt ikke kan stille oss bak, sier Cesilie Tveit til Resett.

Tveit representerer Folkets Parti FNB i Bergen bystyre, og sier at på privaten silblør folk allerede på grunn av høye strøm- og drivstoffpriser, i tillegg til inflasjon og renteøkninger.

Hvor mange flere fingre skal kommunen stikke ned i lommebøkene våre? Påtvunget parkeringsavgift utenfor kjøpesentre er fullstendig skivebom, ettersom folk sannsynligvis kommer til å bare kjøre lengre for å besøke kjøpesentre i nabokommuner og handle i fred. Dette blir det neppe et godt klimaregnskap av, mener hun.

Folk kommer ikke til å ta buss for å ukeshandle. Vi er dessuten svært kritiske til at næringsvirksomheten skal få enda vanskeligere omstendigheter, for noen kommer parkeringsavgifter til å bety konkurs. Rett i kjølvannet av en pandemi begynner handel og næring så vidt å finne pulsen igjen, men den vil kommunen, med byrådspartiene i spissen, kutte rett av igjen.

– Vi mener at Byrådspartiene bør holde fingrene av matfatet til private aktører. Det hele er rett og slett helt absurd, sier hun til Resett.

