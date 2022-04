annonse

annonse

«Etter rettens klare oppfatning er tiltaltes tjenestefeil i denne saken, både enkeltvis og ikke minst samlet sett, så graverende at det er grunnlag for anvendelse av straffeansvar.»

Det er politiinspekter Magnar Pedersen fra Sandefjord som omtales på denne måten i en dom fra Agder tingrett.

Bakgrunn for saken er at en kvinnelig politioverbetjent i Sør-Øst politidistrikt den 6. januar 2021 innleverte en anmeldelse på sin egen vaskehjelp.

annonse

«Grovt tyveri fra #adresse» i Larvik». Fra anmeldelsen ble gjerningstidspunktet satt så vidt som perioden fra 18. mai til 22. desember 2020. Det skulle dreie seg om diverse sølvtøy. Det ble ikke oppgitt noen verdi på sølvtøyet. Vedrørende mulige gjerningspersoner fremgår følgende av anmeldelsen:

«Vi har en vaskehjelp – NNN (polskklingende navn). Hun har vært hos oss hver fredag i ca. 3-4 år. Utover dette har det ikke vært andre personer hos oss det siste halve året. Vi fikk en ny seng i uke 51 og da var det to montører fra Møbelringen på soverommet. De var alene der i ca. 10 min.»

Politioverbetjenten innga anmeldelsen som vedlegg til en epost, og denne eposten ble sendt til daværende leder for etterforskningsavsnittet ved Larvik politistasjon, Knut Vidar Vittersø. Vittersø registrerte anmeldelsen, og ga deretter saken videre til tiltalte politiinspektør Pedersen den 7. januar 2021 med «beskjed om at saken skulle prioriteres», skriver retten i din dom.

annonse

Den 7. januar 2021 utferdiget tiltalte en beslutning om pågripelse av politikvinnens vaskehjelp, og beslutning om ransaking av hennes bopel. Grunnlaget for beslutningen var at det forelå en angivelig skjellig grunn til mistanke mot vaskehjelpen for at hun hadde begått et grovt tyveri ved å bortta smykker.

Den 8. januar 2021 ca. klokken 1000 ble vaskehjelpen pågrepet på politikvinnens bopel mens hun vasket. Litt senere gjennomførte politipatruljen en ransaking på bopelen til vaskehjelpen uten funn av gjenstander som kunne knyttes til anmeldelsen fra. Vaskehjelpen ble deretter dimittert, idet en annen politijurist enn tiltalte besluttet at hun ikke skulle innbringes til politistasjonen for avhør.

Politiinspektør Pedersen søkte ikke om rettens godkjenning for ransakelsen. I retten begrunnet han dette med hastverk og bevisforspillelse.

Hadde rotet bort sølvtøyet selv

Men så, en måned senere, den 9. februar 2021 tok politikvinnen kontakt kontakt med etterforskningsleder Vittersø per telefon, og opplyste at hun hadde funnet sølvtøyet på egen bopel og at hun ønsket å trekke anmeldelsen.

Vaskehjelpen fikk en beklagelse etter ransakelsen. Men saken hadde allerede snudd opp ned på livet hennes. Det sier hennes advokat, Gracja Skallerud som har uttalt seg til NRK om saken.

– Min klient har lidd veldig. Dette har gått utover hele familien, omdømmet deres og økonomisk, sier Skallerud som anmeldte saken til Spesialenheten for politisaker.

Kvinnen driver eget vaskefirma og etter ransakelsen mistet hun angivelig flere kunder.

annonse

Etterforkningsledelsen i Spesialenheten ville først henlegge saken på bevisets stilling, men sjefen, Terje Nybø, var uenig i dette og utstedte 21. september 2021 et forelegg til til politiinspektør Magnar Pedersen for å ha utøvd offentlig myndighet og grovt uaktsomt grovt brutt sin tjenesteplikt. Han fikk et forelegg på 8000 kr, som han ikke vedtok.

Det var derfor saken havnet i tingretten, som skriver følgende i sin vurdering:

Etter rettens oppfatning bør politidistriktene i Norge, på generelt grunnlag, være varsomme med å etterforske straffbare forhold hvor deres egne ansatte er fornærmet på fritiden, og terskelen for å be om bistand fra et annet politidistrikt ut fra habilitetshensyn bør være lav. Dette fremgår også forutsetningsvis av påtaleinstruksen §§ 2-5 og 2-6, og er etter rettens oppfatning korrekt påpekt og presisert av etterforskningsavdelingen hos Spesialenheten for politisaker i vedtaket av 24. mai 2021. Bakgrunnen for at man bør utvise en slik varsomhet når egne ansatte er fornærmet på fritiden illustreres slik retten ser det av hendelsesforløpet i denne saken, som leder frem til tiltaltes uriktige beslutning om bruk av tvangsmidler den 7. januar 2021.

Retten presiserer i denne forbindelse at man savner en skriftlig redegjørelse for behandlingen av habilitetsproblematikken i denne saken, og hvorfor anmeldelsen ikke ble videresendt til et annet politidistrikt. Dette forsterkes etter rettens oppfatning av sakens karakter, at den ikke hastet og NN posisjon i politidistriktet som en erfaren politioverbetjent. Dette forsterkes ytterligere av at NN ikke innga anmeldelsen per post eller hos politivakten slik at saken kom inn til FSI (Felles straffesaksinntak) på ordinær måte, men at hun innga anmeldelsen direkte på epost til etterforskningsleder Vittersø. Denne fremgangsmåten gir anmeldelsen et preg av særbehandling ved at den slipper å bli fordelt til en etterforsker på ordinær måte, og det gir videre anmeldelsen et hastepreg som det etter rettens oppfatning ikke var grunnlag for.

Dette hastepreget i sakens initialfase forplantet seg deretter videre ved at Vittersø umiddelbart registrerte og saksbehandlet anmeldelsen, og ved at han allerede den 7. januar 2021 ga saken videre til tiltalte med beskjed om at saken skulle prioriteres.

Videre skriver tingretten at «utad fremstår det som om saken ble prioritert på denne måten fordi NN var ansatt i politiet.» De mener også at Pedersen burde undersøkt nærmere om vaskehjelpen bakgrunn. Hun hadde vært i Norge siden 2006 uten å ha noen straffesaker i politiets registre. Dermed kunne det undergrave oppfatningen om skjellig grunn til mistanke.

Retten fant det heller ikke godtgjort at Pedersen kunne omgå å legge anmodningen om pågripelse og ransaking frem for retten.

beslutningen om pågripelse og ransaking av 7. januar 2021 skulle vært innsendt til retten i tråd med hovedregelen i straffeprosessloven § 197 første ledd. Ved å anvende påtalemyndighetens sekundærkompetanse, jf. straffeprosessloven § 197 annet ledd første punktum, på et så sviktende grunnlag som det tiltalte har gjort i denne saken, har tiltalte etter rettens klare oppfatning begått en grov tjenestefeil. Dette forsterkes av den tjenestefeilen som ble begått ved at det heller ikke forelå skjellig grunn til mistanke eller bevisforspillelsesfare, og feilene, sett i sammenheng, er etter rettens oppfatning graverende.

Retten vedtok å idømme Pedersen en bot på 10.000 kroner, subsidiært fengsel i 20 dager. I tråd med aktors påstand.

Da rettssaken startet i Arendal tinghus tirsdag, erkjente Pedersen de faktiske forhold, men nektet straffskyld.

Politijuristeb fortalte at han hadde tiltro til politikvinnes forklaring.

annonse

– Jeg anså anmeldelsen som svært troverdig, forklarte han ifølge NRK.

– Jeg fikk beskjed om jeg skulle prioritere den. Så da gjorde jeg det.

Dommeren stilte spørsmål ved hvorfor saken fikk høy prioritet, og lurte på om det var fordi det var en ansatt i politiet som sendte anmeldelsen.

– Jeg kan forstå det, men det var ikke min tanke da, svarte Pedersen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474