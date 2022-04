annonse

Det åpne rusmiljøet utenfor Fyrlyset i Urtegata på Grønland i Oslo har utviklet seg, og forholdene har blitt verre og verre.

– Vi vil ikke lenger sitte passive og se på at barn og unges oppvekstmiljø ødelegges, og et sårt tiltrengt uteområde for befolkningen – Urtehagen – er okkupert av rusavhengige, skriver leder for Grønland beboerforening i Avisa Oslo.

Han sier at Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk går hardt ut mot Grønland Beboerforening, fordi vi ikke lenger vil akseptere et åpent rusmiljø midt i vårt boligområde, med barnehager og skoler som nærmeste naboer.

– Arild Knutsen tar feil når han hevder at det eneste vi er opptatt av er å få fjernet et plagsomt miljø fra vårt eget nabolag. Beboerforeningen mener at det ikke vil løse noen problemer om andre boligområder og barn og unge blir utsatt for det samme. Vi kan rett og slett ikke ha åpne rusmiljøer i boligområder. Rus og barn går ikke sammen, mener han.

Rusmisbrukere blir jaget vekk

– Jeg er bekymret for rusmiljøet, de har blitt jaget vekk i årevis fra sine møteplasser, sier Cecilie Lyngby til Resett.

Lyngby sitter i Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre for Folkets parti FNB, og sier at Byrådet fremmer nå at de ikke ønsker å gå videre med å finne et møtested i vår by. En plass hvor de kan være trygge og føle seg velkomne.

– En rusmisbruker er en syk person som har samme rettigheter som alle andre, mener hun.

Det finnes ingen steder i Oslo hvor mennesker med tunge rusproblemer kan oppholde seg uten å være til sjenanse for næringsdrivende og befolkningen. Vi vet at Oslo kommune jobber med å finne et alternativ, og det er bra, sier hun. Men rusmisbrukerne trenger også mye mer enn et sted å være. Vi må heller spørre oss selv hvorfor det er slik og hva samfunnet kan gjøre for å hjelpe disse menneskene.

Hun sier at Sverre Eikas sin bortgang er også trist for miljøet, han skapte litt trygghet, og Velferdsetaten forteller at de gjennom 2021 hadde 150 ledige plasser (rusinstitusjon) som var fullt bemannet. Plassene koster Oslo kommune 91 millioner kroner.

– Hvorfor er belegget kun 77 prosent? Her finnes penger, plasser.

