Ukraina har skutt med bombekaster mot en grenseovergang til Russland, hevder guvernør Roman Starovoyt i Kursk-regionen.

Han hevder at ukrainske styrker skjøt mot en grenseovergang i Elizavetovka lørdag, skriver avisen Kyiv Independent. Avisen siterer den ukrainske avisen Pravda , som igjen viser til et innlegg fra Starovoyt i meldingstjenesten Telegram.

⚡️Russian governor accuses Ukraine of firing mortars at Russian territory.

Kursk Oblast Governor Roman Starovoyt claimed that a border crossing in Elizavetovka, located several kilometers away from Ukraine’s Sumy Oblast, was shelled on April 9.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 9, 2022