Min mor kjente godt Jens Ingvald Bjørneboe, ‘Vallen’ som vennene kalte ham. De var født i samme by, Kristiansand, omtrent samtidig tidlig på 20-tallet. Vallen gikk i flere år ut og inn av min mors hjem inntil deres livsløp tok forskjellige retninger.

Her for ikke lenge siden fylte sønnen min 30 år. En stor dag for ham. En stor dag for hans far. Jeg syntes Vallens ‘Ti bud til en ung mann som vil frem i verden’ passet godt som en formaning til en sønn med fremtiden foran seg i en verden som blir stadig vanskeligere å forholde seg til, og med en far som har brent alle broer til ‘det gode selskap’ ved å til stadighet ytre seg i politisk ukorrekte vendinger.

De ‘Ti bud til en ung mann som vil frem i verden‘ er først og fremst en formaning om å tenke selv, være kritisk og stå rakrygget mot alle former konformitetspress, stigmatisering og lemenatferd i en tid hvor ytringsfriheten blir stadig mer innskrenket og hvor meninger som ikke passer i stadig større omfang blir stigmatisert og sanksjonert.

Det er dette, vi som skriver på Resett og alternative plattformer daglig blir utsatt for slik at våre brysomme stemmer skal forstummes. Bare de som har nok penger til å tåle å miste jobben, eller har så lite at de ikke har noe å tape, tør fortsatt si hva de mener.

Slik skal det ikke være i et demokrati. Slik er det i bananrepublikker og totalitære regimer vi ikke liker å sammenlikne oss med. Jens Bjørneboes bitre sarkasme fra 1963 gjelder i dag mer enn noensinne.

I

Det første bud er ganske lett:

De som er flest, har alltid rett.

II

Tenk alltid på hva folk vil si.

Og ta den sterkestes parti.

III

Og tviler du, så hold deg taus

til du ser hvem som får applaus.

IV

Tenk nøye ut hva du bør mene.

Det kan bli dyrt å stå alene.

V

Følg ingen altfor høye krav.

Men si, hva du har fordel av.

VI

Si alle hva de gjerne hører.

Gå stille gjennom alle dører.

(For sannhet bringer sorg og nød,

mens daglig løgn gir daglig brød.)

VII

Gå aldri oppreist. Snik deg frem.

Og gjør deg varm i alle hjem.

VIII

Husk: Ingen mann kan roses nok.

Slik bygger man en venneflokk.

(Og i et brødre-paradis

har du din beste livspolis.)

IX

Av sladder husker du hvert ord

til bruk i neste sjefskontor.

(Men ingen taktfull sjel forteller

et ord til ham som ryktet gjelder!)

X

Hvis siste bud blir respektert,

da er din fremtid garantert!

Følg dristig med i kamp mot troll,

– men vis fornuftig måtehold!

Skrid tappert frem i livets strid,

– én time forut for din tid!

