Politiet i Nordland er bekymret for at unge og sårbare skal blir rekruttert til Outlaws MC i Vesterålen. De hevder også at ingen av medlemmene der har motorsykkel eller førerkort for MC

I Vesterålen har allerede fire kommuner gjort vedtak om at kriminelle nettverk er uønsket både i den enkelte kommune, og regionen Vesterålen. Outlaws MC er blant de såkalte 1 %-klubbene som inngår i dette vedtaket. Blant de største av motorsykkelklubber i Norge som omtales som 1 %-klubber finner vi også Hells Angels, Bandidos og Coffin Cheaters.

Motorsykkelklubb uten motorsykler?

– Utviklingen drives av en person i 50-årene, som rekrutterer til miljøet. Flere av personene som rekrutteres er unge, sårbare, arbeidsledige og tilhører narkotikamiljøet. Den siste tiden har politiet registrert økt aktivitet. Politiet er ikke kjent med at medlemmene, eller de som nå rekrutteres inn i Outlaws MC, har motorsykkel eller førerkort for MC, sier leder for politiet i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Kalland Hagen i en pressemelding fra Politiet i Nordland i dag.

Brorparten av medlemmene dømt for forhold som vold, trusler, narkotika og torpedovirksomhet

Politiet i Nordland omtaler i pressemeldingen Outlaws MC som en av de mest aktive kriminelle 1% MC-klubbene i Norge og skriver at selv om det kan variere fra avdeling til avdeling, er brorparten av medlemmene dømt for forhold som vold, trusler, narkotika og torpedovirksomhet.

– Den viktige jobben mot kriminelle MC-miljøer er forankret i både Stortinget, regjeringen og Kommunenes Sentralforbund. Dette gjelder ikke bare Outlaws MC, men også andre klubber som tilkjennegir at de ikke forholder seg til samfunnets normer og regler. Personene går ofte åpenlyst i MC-vest med merker eller i «support»- klær, opplyser politiet i pressemeldingen i dag.

