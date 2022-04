annonse

Høyesterett har konkludert med at seksuell omgang med hunder er et grovt brudd på dyrevelferdsloven, og har dømt en mann i 20-årene til fengsel i 75 dager.

Mannen ble i fjor dømt til fem måneders fengsel da saken var opp for Nedre Romerike tingrett. Ifølge tiltalen hadde han over en periode på sju år misbrukt tre hunder ved at han hadde seksuell omgang med dyrene. Han ble også fradømt retten til å eie eller ha omsorg for dyr.

– Jeg vet det er galt. Jeg har ikke påtvunget meg noen, og har ikke vært voldelig eller på noen måte prøvd å forvolde skade, sa han den gang.

I retten anslo mannen at han forgrep seg på hundene rundt 15 ganger, mens han i avhør forklarte at det kunne være snakk om rundt 30 ganger, skrev rb.no da saken var oppe i 2021.

Mannen anket til lagmannsretten som reduserte straffen til 90 dagers fengsel. Mannen var uenig i at overgrepene var å anse som grove og anket videre til Høyesterett.

– Høyesterett kom til at overtredelsen av dyrevelferdsloven var grov. Ved vurderingen la Høyesterett vekt på at handlingene utgjorde et markert brudd på de etiske mål for hvordan dyr skal behandles, skriver Høyesterett om dommen.

Høyesterett reduserer imidlertid straffen til 75 dagers fengsel og skriver at dommen er retningsgivende for andre saker som gjelder straff ved seksuell omgang med dyr. Det er NTB som melder dette.

