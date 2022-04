annonse

annonse

De senere ukers meningsmålinger fikk rett om hvilke to kandidater som får flest stemmer og går videre til andre valgomgang 24. april. Det blir en reprise av duellen fra 2017, med president Emmanuel Macron fra det ekstreme sentrum og den høyrenasjonale Marine Le Pen.

Valgdeltakelsen på ca. 74 % ligger under det som man vanligvis har sett i de franske presidentvalgene. Men den er langt høyere enn de maksimalt 50 prosentene som man har vent seg til for lokalvalg og valg til EU-parlamentet.

Elitenes kandidat, den mektige og kontroversielle Macron, kommer best ut av det, og får ca. 27,5 % av stemmene i første runde. Også de tre viktigste motstanderne til Emmanuel Macron klarer seg samlet sett ganske bra. Totalt oppnår de minst 52 %, fordelt på 24 % for Le Pen, 21,7 % for den venstreradikale Jean-Luc Mélenchon og 7 % for den høyreradikale Eric Zemmour.

annonse

For Zemmour ble det en hederlig fjerdeplass blant tolv kandidater, men heller ikke mer. Mot Le Pen med større folkelig appell og solid erfaring som presidentkandidat, mot en ressurssterk og slu Macron, og mot Mélenchon som var den tyngste politikeren av de tolv kandidatene, og den beste debattant og folketaler, klarte ikke Zemmour å nå helt opp.

Zemmour var rett og slett for uerfaren som politiker. Strategisk og taktisk var det ikke godt nok. Demografi, røtter og identitet er grunnleggende parametere for et lands utvikling og et folks selvstendighet, men dette er for mange vanskelig å forstå eller akseptere. Velgere flest er dessuten mer opptatt av dagliglivets kortsiktige perspektiv enn av de langsiktige sosiale og økonomiske prosesser.

Les også: Resett spesial: Hvem er Eric Zemmour og hva vil han gjøre som Frankrikes president? (+)

annonse

I tillegg ble Zemmours resept for enkel. Han satset nesten alt på ett kort. Folks liv består tross alt av mer enn å forholde seg til innvandring og identitet. Verden – og Frankrike – står overfor ekstreme klimautfordringer og diverse miljøproblemer. I Frankrike er det store økonomiske ulikheter og sosiale forskjeller, og ikke på langt nær alle samfunnsproblemer kan forklares av ekstrem innvandring eller tapet av suverenitet til EU og multinasjonale foretak. For eksempel har helsesektoren problemer med kapasitet og budsjetter, organisering og ledelse osv. – og det av ulike grunner.

En svakhet ved Zemmour har også vært at han i økonomisk politikk har lagt seg ganske nært opp til Macrons meget liberale resepter. Le Pen og Mélenchon har i større grad vært opptatt av fattigdom, å redusere sosiale forskjeller og å heve vanlige folks kjøpekraft.

Videre har Zemmour vist liten evne til fleksibilitet, til å justere kurs og til å innrømme feil eller uheldig opptreden. Mangel på ydmykhet kan virke lite tillitvekkende, i en befolkning der en generelt er meget skeptisk til politikere.

Zemmours ofte ukonvensjonelle og litt «sære» uttalelser har vært gull verdt ikke bare for hans motkandidater, men også for de mange mediekanaler som støtter Macron, og som systematisk overspiller hva Macrons motstandere sier. Politiske forslag og uttalelser tas ut av sin kontekst. F.eks. har mange forsøkt å framstille Zemmour som en venn eller tilhenger av Putin, et «vennskap» som selvsagt gjør seg dårlig i en tid da Ukraina-sympatien råder.

Tilsvarende propaganda har også rammet Le Pen og Mélenchon. Blant annet har Le Pen tidligere lånt penger i en russisk bank, fordi ingen fransk bank ville gi henne lån, og dette framstilles som at Le Pen lenge har spilt på lag med Putin.

Påstander om at Mélenchon skulle være Putin-vennlig, er enda mer absurd, for Mélenchon har i årevis pleid kontakt med opposisjonelle i Russland. Mélenchon er for øvrig kjent for et langt livs støtte til kamp for menneskerettigheter og mot diktaturer ikke minst i Afrika og Sør-Amerika. For sin innsats har han blitt dekorert av den argentinske stat.

Den politiske kampen i Frankrike stopper ikke opp etter første runde i presidentvalget. Det meste står fortsatt på spill. Først skal en ha to uker med valgkamp for å skille de to finalistene Macron og Le Pen. Så blir det allerede i juni valg på ny nasjonalforsamling. Dette valget er like viktig som presidentvalget, fordi regjeringen trenger støtte i nasjonalforsamlingen. Skal presidenten kunne dominere Frankrikes politikk, må regjering og nasjonalforsamling spille på lag med presidenten.

Både før og etter valget i juni forventes store endringer i det politiske landskapet, ved nye allianser og kanskje nye partier. Spenning er særlig knyttet til hva som vil skje med Sosialistpartiet og det konservative partiet Republikanerne, som er i ferd med å bli småpartier. Presidentkandidatene til disse to sentrale styringspartiene gjennom mange årtier ser ut til å få henholdsvis 1,7 % og 4,7 % av stemmene i første valgomgang.

annonse

Les også: Fransk presidentkandidat vil deportere 1 million utlendinger

Resultatene ved første runde i presidentvalget kan dog ikke forventes å reflektere partienes styrkeforhold ved senere valg, fordi ved presidentvalget ønsker mange å stemme «nyttig», dvs. at de foretrekker å gi sin stemme til en kandidat som er i posisjon til å gå videre til andre runde, selv om det betyr at ens egentlig foretrukne kandidat må vrakes.

Mest avgjørende for utfallet av andre runde i presidentvalget blir valgdeltakelsen og hvordan velgerne som i første runde gikk til Mélenchon vil fordele seg på Le Pen og Macron. En opinionsmåling straks etter første runde indikerte at nærmere halvparten av Mélenchons velgere vil stemme blankt eller ikke avgi stemme, og at noen flere vil stemme på Macron enn på Le Pen.

Mélenchon sier at det ikke er hans oppgave å avgjøre hvordan velgerne skal bruke sine stemmesedler, men samtidig ber han sine velgere om ikke å stemme på Le Pen. Det indikerer at han mener at den enkelte velger må ta stilling til om ens egen stemme skal være blank eller gå til Macron.

Zemmour anbefaler velgerne å gi sin stemme til Le Pen. De fleste andre presidentkandidatene har gitt oppfordringer om å stemme på Macron, eller har opplyst at de personlig kommer til å gi sin stemme til Macron. Blant disse finner vi de såkalte Macron-kompatible kandidatene, dvs. Valérie Pécresse fra Republikanerne, Sosialistpartiets Anne Hidalgo og Yannick Jadot fra Miljøpartiet de grønne.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474