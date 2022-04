annonse

annonse

Var første vestlige allmennkringkaster som markerte den muslimske høytiden id al-fitr gjennom et underholdningsprogram.

«For tredje året på rad skal NRK markere den muslimske høytiden id al-fitr. I år er det et stjernelag av NRK-profiler som skal lage fest fra nord til sør i landet,» skriver NRK i en pressemelding og fortsetter:

«Rima Iraki leder årets sending fra studio på Marienlyst. Der får hun hjelp fra Amir Horori til å ta tempen på hvordan folk rundt om i landet feirer id, ved å vise fram innsendte bilder, hilsener og svare på spørsmål fra seerne. Selma Ibrahim Karlsen og Noman Mubashir skal rapportere direkte fra folkets id-feiringer, mens korrespondent Yama Wolasmal tar seerne med på hans families store feiring i Oslo.»

annonse

– Det blir ekstra spesielt å feire id i år. De to siste årene har feiringen vært preget av koronarestriksjoner. Nå som samfunnet har åpnet igjen, kan folk endelig møtes for å feire skikkelig. Det gleder jeg meg til å vise fram – fra flere steder i landet. Og så ser jeg fram til å lage fest sammen med Noman, Selma, Amir og Yama – dette er jo et drømmelag, sier Iraki som til vanlig er å se som programleder for «Urix» på NRK1.

Selma Ibrahim har ikke feiret høytiden på flere år, og gleder seg til «å ta id-feiringen tilbake igjen.» kan vi lese.

– Forholdet mitt til id har jeg fra pappa som er muslim. Da jeg var liten husker jeg at vi fikk masse gaver og at vi hadde en ordentlig feiring sier Karlsen, som er mest kjent som programleder i «Supernytt» på NRK Super. Hun har også ledet «MGPjr.», «Julemorgen» og programserien «Selma og jakten på den perfekte tro».

annonse

Noman Mubashir, som de siste tre årene har ledet programmet «Ramadan med Noman», ser også frem til å formidle en ekte id-fest til NRK-seerne i år.

– Det blir rart å ikke feire id sammen med min egen familie, men jeg gleder meg veldig til å feire id sammen med hele Norge på TV, sier den erfarne programlederen.

Id-feiringen kjennetegnes gjerne ved at man samler de man har nær og kjær, rundt deilige matretter. Det vil derfor bli viet et stort fokus på forskjellige id-retter i sendingen. I år er det den svenske TV-kokken og YouTube-stjernen Zeina Mourtada som skal lage maten til festen. Den prisbelønte matbloggeren bak «Zeinas Kitchen» beskriver selv maten hun lager som “en herlig blanding av svensk husmannskost, libanesiske gryteretter, chilenske empanadas, irakisk brød, italienske kjøttboller, kanelboller, thai-pannekaker, indisk karri, gresk salat, gambisk domoda og tyrkiske bigger.”

«Festen etter fasten» vil også by på musikalske innslag, aktuelle gjester og nære portretter av nordmenn som har observert fasten gjennom ramadan.

NRK skriver videre at i 2020 ble NRK den første vestlige allmennkringkasteren som markerte den muslimske høytiden id al-fitr gjennom et underholdningsprogram.

Programmet vant Gullruten i 2021 i kategorien “Årets beste nyskapning”.

Festen etter fasten sendes direkte mandag 2. mai kl. 20.00 på NRK1 og i NRK TV.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse