Det er allerede innført en ordning med midlertidig kollektiv beskyttelse for flyktninger fra Ukraina, men det advares nå fra faglig hold om at lovendringene kan medføre et større press på psykiske helsetjenester og gi dårligere rettssikkerhet for barn

– Kan øke risikoen for at de blir sykere

Blant kritikerne er Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse som peker på at å frata flyktninger rett til en individuell behandlingsplan, koordinator og nødvendig helsehjelp innen tidsfristene kan øke risikoen for at de blir sykere og medføre økt press på helsetjenesten.

– Vi fraråder derfor dette som strategi i en presset situasjon, heter det i høringssvaret fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Bekymring for at lovendringene legger opp til forskjellsbehandling

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) Region sør er skeptisk til forslagene om å fjerne kvalitetssikringen av omsorgstilbudet til barna, unnta lovkrav til oppfølgingsvedtak, senke tilsynshyppigheten til statsforvalter og bruke fosterhjem som ikke har fått opplæring.

Mira-senteret, som er et ressurssenter for kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn, er bekymret for at de midlertidige lovendringene legger opp til forskjellsbehandling, der ukrainske flyktninger på flere områder får særbehandling for at integreringsprosessen skal gå lettere. De mener at Norge må ha et lovverk som ivaretar ALLE flyktningers rettssikkerhet og ikke særbehandler enkelte grupper.