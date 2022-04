annonse

Østerrikes statsminister Karl Nehammer møtte Russlands president Vladimir Putin i Moskva i dag.

Den østerrikske statsministeren sier etter møtet at samtalene var «veldig direkte, åpne og vanskelige,» skriver Sky News.

Nehammer legger til at hans viktigste budskap til Putin var at krigen i Ukraina må stanses, ettersom begge sider taper. Selv om Nehammer beskriver møtet som ikke vennlig, sier han at han følte en plikt til å møte Putin for å ha prøvd alt.

Møtet er det første mellom Putin og en europeisk leder siden krigen startet i februar i år. De to møttes i Moskva klokken 14 norsk tid.

Besøket er et forsøk på å få en slutt på krigen, ifølge den østerrikske avisen Die Presse. På forhånd ble det meldt at Nehammer ville diskutere behovet for humanitære korridorer og angrepene på sivile i Butsja.

Tidligere i april ble det delt bilder av døde sivile som lå i gatene i Butsja med bakbundne hender. Ifølge ukrainske myndigheter antas det at over 300 sivile er drept av russiske styrker i Butsja og at rundt 50 av dem ble henrettet. Russland har avvist at de står bak angrepet.

Lørdag besøkte Nehammer den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i Kyiv.

