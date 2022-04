Mariupol har vært beleiret av russiske styrker i over en måned og en stor del av byens bygninger er bombet i stykker. Flyktninger fra Mariupol har fortalt om desperate tilstander der sultende innbyggere er blitt drept når de har våget seg ut fra sine tilfluktssteder for å finne drikkevann. Marineinfanteristene skal de siste dagene ha blitt drevet tilbake av russiske invasjonsstyrker og omringet.

annonse

Ukrainske myndigheter har tidligere sagt at minst 5.000 sivile er drept i Mariupol. Men i en videotale til nasjonalforsamlingen i Sør-Korea i dag opererte president Volodymyr Zelenskyj med et høyere tall, ifølge BBC.

– Mariupol er blitt ødelagt, det er titusener av døde, men til tross for dette har ikke russerne stanset sin offensiv, sa han.

– De som ikke mangler lemmer, går tilbake til kamp

Kampen mot de russiske styrkene i Mariupol har vart i 47 dager og soldatene i Mariupol har sagt at om lag halvparten av mennene deres er skadd.

annonse

– Fjellet av sårede utgjør nesten halvparten av brigaden. De som ikke mangler lemmer, går tilbake til kamp, skrev de i innlegget på Facebook i dag.

Fordi militære styrker er blitt drept, tas alle som kan kjempe, ut i kamp. Blant annet kokker, sjåfører og til og med orkesteret.

Ytterligere 500 millioner euro til leveranser av våpen og militært utstyr på gang

– Vi har gjort alt mulig og umulig for å beholde kontrollen over byen, skriver marineinfanteristene som har klaget over lite støtte fra Ukrainas militære ledelse og sagt at ingen vil prate med dem lenger fordi de har blitt avskrevet.

I dag møttes EUs utenriksministre for å drøfte mer støtte til Ukraina og også Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) deltok på møtet hvor blant annet et forslag fra EUs utenrikssjef Josep Borrell, om å bevilge ytterligere 500 millioner euro til leveranser av våpen og militært utstyr, ligger på bordet i tillegg til et forslag om en boikott av russisk olje.

I forrige uke vedtok EU å forby import av russisk kull, men ifølge anslag fra den Brussel-baserte tenketanken Bruegel, blir det fortsatt brukt russisk olje til en verdi av 450 millioner euro i EU-landene hver eneste dag.

Dette skjedde i Ukraina i dag

Ni humanitære korridorer er opprettet for at sivile skal kunne flykte fra de krigsherjede områdene i Øst-Ukraina, ifølge ukrainske myndigheter. En rute er satt opp for at private kjøretøy skal kunne reise fra Mariupol i sør til byen Zaporizjzja. I tillegg skulle det etableres rømningsveier for private kjøretøy fra byen Berdjansk og to andre byer i Zaporizjzja-regionen. Det er også fem korridorer som fører fra krigsherjede områder i Luhansk-regionen til byen Artjomovsk i Donbas.

Østerrikes statsminister Karl Nehammer møtte Russlands president Vladimir Putin i Moskva onsdag ettermiddag. Nehammer sa i en uttalelse at diskusjonen med Putin var «veldig direkte, åpen og tøff». Det er det første fysiske møtet mellom Putin og en europeisk leder siden krigen startet 24. februar.

President Volodymyr Zelenskyj talte mandag via videolenke til nasjonalforsamlingen i Sør-Korea. Han sa at titusener er døde i Mariupol. Tallet er ikke bekreftet av uavhengige kilder, og ukrainske myndigheter har tidligere sagt at minst 5.000 sivile er drept i Mariupol.

Ukrainske myndigheter venter snarlig russisk offensiv i øst, ifølge en talsmann for det ukrainske forsvarsdepartementet. Ifølge Motuzyanyk har de russiske styrkene i Donetsk og Luhansk økt kraftig i antall den siste tiden.

EUs utenriksministre møttes for å drøfte mer støtte til Ukraina. På bordet lå blant annet et forslag fra EUs utenrikssjef Josep Borrell om å bevilge ytterligere 500 millioner euro til leveranser av våpen og militært utstyr. Borrell anklager også Russland for å framprovosere en global matkrise.

Antallet drepte i rakettangrepet mot jernbanestasjonen i Kramatorsk er oppjustert til 57, ifølge myndighetene i Donetsk. Både ukrainske myndigheter og vestlige land anklager Russland for å stå bak. Russland har avvist påstandene.

Det er meldt om en kraftig eksplosjon i byen Mykolajiv, sør i Ukraina. BBC, som har lenket til en uverifisert video som angivelig viser eksplosjonen, skriver at Russland søndag varslet angrep mot storbyen Kharkiv øst i landet og mot Mykolajiv.

Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov varsler ny offensiv mot Kyiv. Natt til mandag sa han at russiske styrker etter hvert vil innlede en offensiv for å erobre den ukrainske hovedstaden. Kadyrov er en lojal Putin-alliert. (Kilde: NTB)

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474