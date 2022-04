annonse

annonse

Opinion har spurt unge mellom 15 og 25 år hvor bekymret de er for klimaendringer. 53 prosent svarer at de er bekymret. 63 prosent svarte det samme i fjor.

– Det er litt begrenset hvor mye de kan bekymre seg for samtidig, sier analytiker i Opinion Bendik Mogensen til VG.

De har brølt for klima. NRK Supernytt og Aftenposten Junior har stadige innslag om klimaendringer. NRK kjører også skremmeserier med sterke virkemidler. Men virker det mot sin hensikt?

annonse

– Klimaproblematikken har blitt veldig normalisert. Folk vet at det er alvorlig, men tenker ikke så mye på det i hverdagen. Spesielt under pandemien og krigen i Ukraina, sier Abel Khan-Østrem (17).

Men jenter er mer bekymret enn gutter. Blant jentene er det en nedgang fra 74 prosent til 62 prosent som er bekymret. Godt under halvparten av guttene er altså bekymret i 2022.

Les også: Ingen leser FNs klimarapporter – men det er meningen, sier klimarealist Hasnes

annonse

– For min del burde jeg kanskje vært mer bekymret, men jeg er ikke det, sier William Rolland Høiden (16).

– Det vi har sett tidligere i Ung-undersøkelsen er at det er en slags engasjementslitasje blant unge, sier Mogensen når VG spør hvorfor han tror unge er mindre bekymret.

Mogensen forklarer at dette er en generasjon som angivelig har «bekymret seg lenge». De har streiket for klimaet og brølt. Og så kom pandemien å bekymre seg for.

– Pandemien og krigen i Ukraina skjer her og nå. Plutselig må man ut å kjøpe jod-tabletter fordi man blir bekymret for at et atomkraftverk skal sprenge, sier Amalie Nordbø Odiin (16) og legger til:

– Og så har alle vi hatt covid. Den påkjenningen er nærmere oss enn konsekvensene av klimaendringene som kanskje er mer langsiktige konsekvenser.

Vil nedgangen fortsette?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474