Han meddelte videre at han satte stor pris på støtten fra Norge og sa de to var enige om at alle som var skyldige i overgrep må straffeforfølges.

Videre tvitret Zelenskyj om at styrking av samarbeidet landene i mellom, inkludert innen energisektoren, sto på agendaen, men understreket at de begge først og fremst var opptatt av at freden i Ukraina måtte gjenopprettes.