Men han vil ikke gå av, slik opposisjonen krever.

Storbritannias statsminister Boris Johnson, hans kone Carrie og finansminister Rishi Sunak fikk i dag en bot for brudd på koronareglene i forbindelse med festene som ble holdt ved statsministerens kontor da Storbritannia var nedstengt.

– Jeg har betalt boten, og jeg beklager, sier Johnson i kveld ifølge Sky News og flere andre medier.

Da boten ble kunngjort krevde Labour-leder Keir Starmer at Johnson og Sunak må gå av.

– Boris Johnson og Rishi Sunak har brutt loven og gjentatte ganger løyet til det britiske folk. De konservative er fullstendig uskikket til å regjere. Storbritannia fortjener bedre, skrev Starmer på Twitter.

Men statsministeren svarte dette da han ble spurt om han vil gå av:

– Jeg vil fortsette å jobbe med det mandatet jeg har for å takle problemene i dette landet. Min jobb er å fortsette å levere for det britiske folk.

London-politiet etterforsker anklager om at Johnson og andre i regjeringen arrangerte og deltok på minst tolv fester der det ble nytt store mengder alkohol i 2020 og 2021, til tross for at koronarestriksjonene forbød sosiale samlinger. I dag opplyser politiet at etterforskningen går fremover, og at det er utstedt over 50 bøter for brudd på koronareglene, skriver NTB.

