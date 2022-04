annonse

Tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet tror ikke det er mulig å sikre seg hvis en statsrådskandidat aktivt prøver å holde noe om sin bakgrunn skjult.

Clemet, som nå er leder for tankesmien Civita, sier at hun tror det kan bli krevende å lage vanntette systemer for gjennomgang av en folks fortid.

– Til syvende og sist er det mye i livet som ikke kan løses med noe annet enn godt skjønn og god moral. Hvis man har en statsrådskandidat som aktivt ønsker å holde noe skjult, så er det ikke mulig å sikre seg mot at vedkommende lykkes med det. Dessuten kan vi ikke ha et system som er gjennomsyret av mistillit, sier Clemet til Dagens Næringsliv.

Den tidligere utdannings- og forskningsminister og arbeids- og administrasjonsministeren, tror samtidig at de fleste som er aktuelle for statsrådsjobber, ønsker å unngå situasjoner som den med Enoksen.

– En slik prosess bør derfor hjelpe dem med å reflektere over hva som kan bli vanskelig og hva som kan bli ubehagelig. Du kan nok gjøre dumme ting i livet som kan bli borte for deg, så hjelp til å reflektere over det er viktig i en sånn prosess, sier Civita-lederen.

Tidligere statssekretær ved SMK, Sigbjørn Aanes (H), karakteriserte håndteringen av Enoksen-saken som naiv.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at dersom Enoksen hadde fortalt om forholdet til den 32 år yngre kvinnen, så hadde han aldri fått jobben.

– Jeg mener det er et forhold som burde vært delt. Og slik som det er kommet frem, mener jeg at det ville ført til en annen konklusjon i oktober enn det gjorde, sa han på lørdagens pressekonferanse.

Tidligere Sp-leder og statsråd Liv Signe Navarsete mener at det nå må bli slutt på at politikere og partier holder på slike historier.

Både Støre og statssekretær ved SMK, Kristin Kallset (Ap), som har hatt ansvaret for bakgrunnssjekken, har sagt at det blir endringer i hvordan vetting gjøres fremover.

