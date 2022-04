annonse

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina tirsdag 12. april.

* Det kom påstander om at en russisk drone slapp giftig materiale over Mariupol mandag kveld. Påstandene er ubekreftet og undersøkes av vestlige land. En ukrainsk parlamentariker sa at det angivelige angrepet fant sted rundt klokka 22 lokal tid, og at folk hadde fått pustevansker.

Også det omstridte Azov-regimentet i den ukrainske nasjonalgarden hevder at Russland har brukt kjemiske våpen. I tillegg til pustevansker har folk med problemer med å bevege seg, skriver militsen på Telegram. Den ukrainske kringkasteren Suspilne meldte mandag at det ikke var bekreftet fra offisielt hold at et kjemisk angrep hadde funnet sted.

På Telegram skriver en av rådgiverne til Mariupols ordfører at det «ikke foreløpig er bekreftet» at det var et kjemisk angrep. Myndighetene venter på bekreftelse fra militæret, heter det videre. CNN skriver at de ikke har verifisert opplysninger om at det har vært et kjemisk angrep i Mariupol, og at deres folk på bakken i byen ikke har sett bevis på at noe slikt har funnet sted, ei heller bildemateriale som kan bekrefte dette.

* Nesten to tredeler av barna i Ukraina har måttet flykte fra hjemmene sine siden Russland invaderte landet, ifølge FNs barnefond Unicef. Manuel Fontaine, sjef for Unicefs kriseprogram, sa mandag at 4,8 millioner av de 7,5 millioner barna er drevet på flukt.

– De er tvunget til å etterlate seg alt – hjemme sine, skolene sine, og ofte familiene sine, sa han til FNs sikkerhetsråd. 2 millioner av barna har flyktet til utlandet, mens de resterende 2,8 millioner barna er fordrevet til andre deler av Ukraina, ifølge Fontaine. Han opplyser at nesten halvparten av de 3,2 millioner barna som er igjen i landet, kan risikere matmangel.

* Ukraina har ikke de nødvendige våpnene til å befri Mariupol, sier president Volodymyr Zelenskyj. Byen har vært beleiret i ukevis og er under stort press. Russiske styrker legger stort press på byen, ifølge Zelenskyj.

– Om vi har jetfly og nok pansrede kjøretøy, det nødvendige artilleriet, så vil vi være i stand til å gjøre det, sa Zelenskyj om mulighetene for å redde byen i en videotale mandag.

– Jeg er sikker på at vi vil få nesten alt vi trenger. Men ikke bare tid går tapt. Ukrainske liv går tapt, liv som ikke lenger kan fås tilbake. Dette er også ansvaret til dem som fortsatt beholder våpnene Ukraina trenger i sitt arsenal, sa han videre.

* Ordføreren i den ukrainske havnebyen Mariupol, som har vært beleiret av russiske styrker i ukevis, sier at mer enn 10.000 sivile er drept i byen. Antallet døde kan overstige 20.000, og gatene er «teppebelagt» med lik, sa ordfører Vadym Bojtsjenko i et intervju med nyhetsbyrået AP mandag. Tallet er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Videre i intervjuet hevdet Bojtsjenko at russiske styrker har tatt med seg flyttbart utstyr til kremering for å kvitte seg med levningene, og han anklager dem for å stanse nødhjelp til byen for å skjule de angivelige ugjerningene.

* Japan strammer til sanksjonene mot Russland, og fryser midlene til 398 russere. Blant dem er president Vladimir Putins døtre og kona til utenriksminister Sergej Lavrov, ifølge nyhetsbyrået Kyodo.

Japans statsminister Fumio Kishida kunngjorde før helga at Japan planlegger å redusere importen av kull fra Russland, med mål om å stanse dem helt på sikt, i tillegg til å innføre ytterligere sanksjoner mot Moskva. Den japanske regjeringen samarbeider tett med de andre G7-landene om nye sanksjoner, ifølge Kishida.

