Flere personer har blitt skutt på en T-banestasjon i Brooklyn i New York.

Brannmannskaper rykket ut etter melding om røykutvikling på T-banestasjonen ved Sunset Park i Brooklyn og fant flere personer med skuddskader og udetonerte sprengladninger da de kom frem, opplyser det lokale brannvesenet til Fox News.

13 personer er skadet, hvorav fem har skuddskader. Bilder fra stedet viser flere personer som ligger blodige på gulvet på T-banestasjonen.

Politiet jakter på en eller flere gjerningspersoner etter hendelsen, som skjedde i morgenrushet. For øyeblikket er det sparsomt med opplysninger, men ifølge kilder ved nødetatene antyder den foreløbige etterforskningen at en mistenkt person på stedet var iført gassmaske og en refleksvest.

Dagbladet skriver at politikilder forteller til NBC New York at en mann med gassmaske og en gul vest skal ha kastet en gjenstand før han åpnet ild. CNN melder at en mistenkt person har flyktet fra stedet.

