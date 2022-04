annonse

Og et partimedlem er dypt skuffet og bryter med Senterpartiet.

Eystein Ruud driver gartneri på Nesodden. Han beklager seg over høye energipriser og refser partiet han inntil nylig var medlem av.

– Da har vi kjørt permitteringer og redusert produksjon i vinter. Vi kommer til å ende opp med å bruke tre til fire ganger mer på energi enn i et normalår, sier han i et intervju med Nationen, som gjerne regnes som landbruksnæringens avis.

«Brutte valgløfter, dårlig energipolitikk og en kald skulder til næringa gjør at han ikke lenger kan stå inne for at Senterpartiet sitter i regjering,» skriver avisa.

– Jeg meldte meg inn i Senterpartiet under forrige kommune- og fylkestingsvalg fordi de staket ut en alternativ kurs for å bedre norsk landbruk og veksthusnæringa spesielt.

Nå karakteriserer han Senterpartiet som usynlige og totalt fraværende i regjering.

– Det topper det seg rett og slett, når de står med ryggen til i en krise, sier han videre.

Han mener Sp har forlatt grasrota i stikken og melder seg derfor ut.

– Det er vanskelig å forstå hvordan de har forhandlet seg inn i en så dårlig posisjon. Jeg driver gartneri med produksjon av salat, urter, tomat og blomster og prøver å ta kontakt får jeg en kald skulder.

Sigbjørn Gjelsvik, som sitter i finanskomiteen på Stortinget sier at Senterpartiet har ikke forlatt kampsakene fra valget.

– Det blir viktig for regjeringa framover å trygge inntekt, og øke norsk matproduksjon. Jordbruksoppgjøret vil bli utrolig viktig for å gi forutsigbarhet og gir et kraftig håndslag for de som gjør en viktig jobb for oss, som det samfunnsoppdraget matproduksjon er, sier han.

– Nå rakner det for Vedum

Uttalelsen kommer fra Trygve Hegnar, som er redaktør i Finansavisen. Han viser til en nylig meningsmåling der Senterpartiet kun fikk 6,1 prosent oppslutning. Partiet er halvert siden valget i 2021. Og før litt over et år siden klokket partiet inn oppslutninger over tjue prosent.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum var god i opposisjon, men er håpløs som finansminister, mener Hegnar.

– Han får det ikke til å være finansminister. Han virker utrygg, dårlig forberedt og mumlende i svar og innlegg, skriver Hegnar som påstår «Vedum virker skrekkslagen hver gang han blir intervjuet».

