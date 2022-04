annonse

Men Elden avviser at han har brutt god advokatskikk.

Fetterens far mener Elden står i en dobbeltrolle fordi han representerer foreldrene i den 27 år gamle drapssaken samtidig som han tidligere også har vært forsvarer for 51-åringen som nå er siktet for drapet. Dermed står den erfarne forsvarsadvokaten i veien for at fetteren får gjenopptatt erstatningssaken der han ble dømt til tross for frifinnelse i straffesaken, ifølge faren.

– Min oppfatning er at han blander kortene og har en fot i hver leir. Det synes jeg er feil og utidig, sier han til TV 2.

John Christian Elden sier til kanalen at han og kollega Erik Lea ganske riktig har bistått foreldrene til Birgitte Tengs siden 1998, og den nå siktede 51-åringen i straffesaker tidligere. Men da han ble siktet i Tengs-saken, kunne advokatene ikke lenger representere mannen som nå har byttet til Stian Kristensen som forsvarer.

– Foreldrene har bedt oss fortsette som bistandsadvokater, og da gjør vi selvsagt det. Foreldrenes forhold til erstatningsdommen har ikke endret seg etter at den nye personen ble pågrepet, men de avventer utfallet av etterforskningen og tiltalespørsmålet, forklarer Elden, som sier han ikke kjent med klagen fra fetterens far.

