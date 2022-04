annonse

annonse

I dag er det 478.998 hytter i Norge. Det over 100.000 flere hytter enn i 2001. Samtidig planlegger kommunene å fortsette utbyggingen.

– Jeg føler kommuner har hatt hjemme-alene-fest her, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet til NRK.

Gulowsen vil at staten overkjører lokaldemokratiet for å ta vare på naturen. Han er bekymret for at hytter gjør at leveområdene for ville dyr og fugler blir mindre.

annonse

– Dette er en hyttebygging som naturen ikke tåler. Den er ute av kontroll, mener han.

Les også. Tybring-Gjedde mener «indre by» skiller seg ut: – De er gjerne røde og opptatt av klimaspørsmål (+)

Et område på størrelse med Mjøsa (362.000 dekar.) er satt av til nye hytter. Det skulle gi plass til ca. 150.000 nye hytter de neste årene.

annonse

– Dette er dramatisk. Det er et voldsomt inngrep i norsk natur, sier Truls Gulowsen.

Les også. Mener klimakrisen er en «forbrytelse» mot en hel generasjon: – Få hue ut av tåkeheimen, svarer partileder (+)

Men leder i Utmarkskommunenes Sammenslutning, Hanne Alstrup Velure er er uenig.

– Det er ingen voldsom krise i Norge med nedbygging på grunn av hytter. Særlig om man ser det opp mot de åpenbare positive konsekvenser hyttene har for oss å bo her ute, sier Velure.

Hun vil heller ikke at staten skal bestemme, slik Naturvernforbundet ønsker. Hun mener at de som bor der vet best og vil heller ikke sette en grense på antall hytter.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474