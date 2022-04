annonse

Men de tror han «slipper unna».

I april 2018, bare et døgn etter at Ola Borten Moe hadde bekreftet Resett-artiklene om at det var i hans bryllup at Trine Skei Grande hadde tatt med seg en 17-åring ut i en åker for å ha sex, kunne Nationen skriver om en hyttetur der ti Sp-folk var med og hvor det var sendt en slibring tekstmelding:

«Vi har lyst på fitta di», hadde noen skrevet til Sp-leder Liv Signe Navarsete på hytterturen i 2016. Noen spekulerte senere i at det var en drittpakke mot Borten Moe for nettopp å ta vekk fokus fra Grande-saken.

Det ble aldri fastslått hvem av de ti på hytterturen som hadde sendt meldingen. Men nyutnevnt forsvarsminister Bjørn Arild Gram var tilstede og gir Dagbladet anledning til denne ingressen:

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen gikk av som følge av en sexskandale. Han erstattes av en som var på hytteturen der Liv Signe Navarsete fikk følgende melding: «Vi har lyst på fitta di».

Navarsete var den gang skuffet over at partiledelsen ikke slo ned på det hun opplevde som seksuell trakassering. Hun varslet om saken, skriver Dagbladet.

– Jeg tok saken opp med Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad, og fikk en tilbakemelding om at man ikke kom noen vei med dette. På det tidspunktet er det nok riktig å si at vi ikke hadde noe system for dette, sa Navarsete den gang.

Men Dagbladet innrømmer selv at det er en ikke-sak.

– Det er nok få som tror Gram var den som sendte meldingen til Navarsete, han går for å være en ordentlig fyr. Men han var til stede på den hytteturen, sier politisk kommentator Martine Aurdal.

– Jeg tror han slipper unna å ha vært på den skandaleturen som endte med meldingen til Navarsete, legger hun til.

Det er stabsjef ved Statsministerens kontor, Kristine Kallset, som foretar bakgrunnssjekker før nye statsråder utnevnes. Gram ble utnevnt i fjor høst, og «meldingen til Navarsete var tema i bakgrunnssjekken han hadde med Kallset den gang», skriver Dagbladet.

Også kunnskapsminister Ola Borten Moe var tilstede på hytteturen.

