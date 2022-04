annonse

25 unge jenter skal ha blitt holdt fanget og blitt systematisk voldtatt av russiske soldater i Ukraina.

The New York Times rapporterer at innbyggerne i Butsja har fortalt om sine lidelser, og grufulle ugjerninger de er utsatt for, under Russlands okkupasjon av byen.

Lyudmyla Denisova, som er Ukrainas ombudskvinne for menneskerettigheter, slår fast at myndighetene har registrert en rekke grusomme voldtekter og overgrep utført av russiske tropper, blant annet i Butsja.

Flere jenter og unge kvinner skal ha blitt holdt innesperret i en kjeller i Butsja i 25 dager, ifølge Denisova.

BBC skriver at det ifølge Denisovas opplysninger var snakk om 25 jenter og unge kvinner i alderen 14 til 24 år, som ble holdt fanget av russiske soldater. Ni av kvinnene skal ha blitt gravide som følge av de seksuelle overgrepene.

– De ble systematisk voldtatt, sier Denisova til BBC.

Hun har en mistanke om at seksuelle overgrep bevisst brukes som våpen, av Russland mot Ukraina.

«Naziprostituerte»

Ukrainske kvinner i nød ringer til hjelpetelefoner eller forsøker å få hjelp gjennom meldingstjenesten Telegram, forklarer Denisova.

– En 25 år gammel kvinne ringte oss og fortalte at hennes 16 år gamle søster ble voldtatt på gaten foran henne. Hun sa at de skrek «dette kommer til å skje med alle naziprostituerte», sier hun.

Politisjefen i Kyiv-regionen, Andrii Nebytov, deler en historie om en mann som 7. mars ble skutt, da han forsøkte å stanse russiske soldater som var i ferd med å voldta hans kone.

Kvinnen ble truet med at soldatene ville skade sønnen hennes dersom hun motsatte seg overgrepet. Da soldatene til slutt dro, brant de ned familiens hjem og skjøt hundene deres, forteller Nebytov.

Fant sin mann skutt og drept

Den britiske statskanalen har snakket med «Anna» (50), som ikke ønsker å oppgi sitt ekte navn. Hun har en sterk historie hun har delt med BBC.

Hun forteller at soldater tok seg inn i huset hun deler med ektemannen i Butsja, 7. mars.

En soldat, som ifølge henne var «ung og tynn», rettet et våpen mot henne, og tvang henne med til et hus i nærheten.

– Han beordret meg: «Kle av deg, ellers skyter jeg deg». Han fortsatte å true med å drepe meg hvis jeg ikke gjorde som han sa. Så begynte han å voldta meg, sa hun.

Senere fant hun sin mann død, skutt i magen.

Omfang

Lyudmyla Denisova mener at man ikke kan fastslå omfanget på bruken av overgrep som krigsvåpen i Ukraina.

– Akkurat nå er det umulig. Ikke alle er villige til å fortelle oss hva som skjedde med dem. Flertallet av dem ønsker psykologisk støtte. Med mindre de gir oss sitt vitnesbyrd, kan vi ikke registrere det som kriminelle handlinger, sier hun.

