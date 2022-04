Uefa kunngjorde mandag at både Glimt-trener Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos suspenderes etter at de to trenerne røk i tottene på hverandre etter den første kvartfinalekampen i Conferenceligaen.

– Saken handler ikke bare lenger om kampen på torsdag.

Bodø/Glimt reagerer sterkt på at Uefa avviste anken, kaller forbundet feigt og fyrer løs mot Romas trenere.

Daglig leder Frode Thomassen møtte pressen i ettermiddag for å gi klubbens reaksjon på de siste hendelsene i den betente saken.

– Saken handler ikke bare lenger om kampen på torsdag. Den skal vi være klare til uansett. Vi kjenner på at det handler om fair play og “non violence” i fotball. Det er viktige verdier vi tufter alt vårt arbeid på. Det å bli limt til en sak, og Kjetil som type og det han representerer som menneske og vi som klubb, sa Thomassen.

– Jeg tror supportere som virkelig er glad i spillet og det vi er opptatt av, ser det urimelige av det som skjer. Da er det utrolig synd at det som blir produktet på torsdag, ser ut til at Kjetil ikke får sitte på benken, så da kan man jo si at bøllene har vunnet frem, fortsatte en engasjert Thomassen.

Roma har lagt all skyld på Knutsen etter hendelsen i spillertunnelen på Aspmyra, mens bodøværingene hevder at Santos må ta ansvaret for det som skjedde. Glimt har i tillegg politianmeldt episoden og det finnes en video av hendelsen som Uefa og også Nordland politidistrikt har sett og er i besittelse av.

Både Knutsen og Santos går dermed glipp av morgendagens kamp. mellom Glimt og Roma foran omkring 70.000 tilskuere på et fullsatt Stadio Olimpico. Glimt leder 2-1 etter den første kampen. I en eventuell semifinale venter enten Leicester eller PSV for de gulkledde.

Avis publiserte Glimt-video fra Aspmyra