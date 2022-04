annonse

En arbeidsgruppe, koordinert av Statens vegvesen, har på oppdrag av Samferdselsdepartementet forslått tiltak for å få flere til å reise kollektivt.

I tillegg til Statens vegvesen består arbeidsgruppen av Kollektivtrafikk-foreningen, KS, NHO transport, Spekter og Jernbanedirektoratet.

Arbeidsgruppens oppdrag har vært å vurdere virkemidler på statlig,

fylkeskommunalt og kommunalt nivå, for å nå Stortingets anmodningsvedtak om at regjeringen skal sette et mål om at andelen reisende med kollektiv og jernbane skal opp på samme nivå som før pandemien og deretter vokse videre, som et bidrag til å nå klimamålene.

Blant tiltakene som foreslås for å få flere til å velge å kjøre kollektivt finner vi blant annet kutt i elbilfordeler og skatt på gratis jobb-parkering.

Kollektivtrafikken på 67,1 prosent av trafikkmengden i 2019