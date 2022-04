annonse

Sist torsdag behandlet Oslo tingrett syv fengslingsforlengelser, to førstegangsfengslinger samt en reinternering i henhold til utlendingsloven.

1. Fengslingsforlengelse

Mann (52) fra Bosnia – Hercegovina ble pågrepet og varetektsfengslet medio februar 2022 da han var varig utvist fra Kongeriket Norge siden 6. april 2005. Fengslingen er senere forlenget.

Tingrettsdommer, Knut Hvidsten, besluttet at utlendingen fortsatt kan holdes varetektsfengslet inntil fire uker i påvente av en dom for brudd på innreiseforbudet.

2. Fengslingsforlengelse

Ibrahim M Weli Sheikh (26) med somalisk bakgrunn ble i Oslo tingrett 15. juli 2021 dømt til fengsel i 12 år for blant annet IS-medlemskap og medvirkning til en persons forsøk på å begå en terrorhandling i London – hvor kommunikasjonen foregikk på internett.

Så langt, er dette den strengeste dommen som har blitt avsagt i en terrorsak overfor en person tilknyttet terrorgruppen IS i Norge.

Den det her gjelder anket nærværende tingretts dom til Borgarting lagmannsrett, hvorpå han også der ble dømt til 12 års fengsel i slutten av november 2021.

Rettsavgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett er anket til Høyesterett, og ankeforhandlingene er berammet til 7. og 8. juni 2022.

Etter Oslo tingretts avgjørelse, har siktede siden vært varetektsfengslet i påvente av en rettskraftig dom.

Dommerfullmektig, Ruth Haile Tesfazion, tok påtalemyndighetens anmodning til etterretning, og bestemte at siktede fortsatt skal holdes fengslet frem til Høyesterett vil behandle saken 7. juni 2022.

3. Fengslingsforlengelse

Grov omsorgssvikt. Mann (50), sannsynlig fra Albania, relatert til Resett sine opplysninger. Han ble sammen sin samboer og/eller ektefelle pågrepet og varetekstfengslet medio mars 2022.

Dommerfullmektig, Ruth Haile Tesfazion, var enig i påtalemyndighetens anmodning om videre fengsling i ytterligere fire uker ikke var et uforholdsmessig inngrep, hvorpå fengslingsfristen ble satt til 5. mai 2022.

4. Fengslingsforlengelse

Grov omsorgssvikt. Kvinne (42) også sannsynligvis fra Albania ut ifra ubekreftede opplysninger. Jf. ovennevnte fengslingsforlengelse nr. 03. Hun ble også videre varetektsfengslet i første omgang til 5. mai 2022.

5. Fengslingsforlengelse

Mann (25) fra Afrika – Rwanda, Kongo og/eller Uganda? Han ble pågrepet 16. mars, og varetektsfengslet dagen derpå for grov narkotikakriminalitet.

Dommerfullmektig, Runa Nordahl Hæreid, var enig i påtalemyndigheten, og videre fengsling ble satt til 12. mai 2022.

6. Fengslingsforlengelse

Mann (21) fra et ukjent land i Midtøsten., ble 8. desember 2021 varetektsfengslet etter avsagt ikke – rettskraftig dom. Fengslingsperioden er senere forlenget flere ganger.

I Oslo tingrett 30. mars 2022 ble vedkommende blant annet dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern. I den anledning gjengir Resett gjengir deler av rettens begrunnelse, sett i relasjon til dommen:

«Retten mener at der er en nærliggende fare for en ny og alvorlig integritetskrenkelse. Retten viser for det første til de sakkyndiges vurdering om voldsrisiko, som retten legger til grunn.

Tiltalte har ingen sykdomsinnsikt, og de sakkyndige forklarte i retten at hans tilstand bare vil forverres dersom han ikke får helsehjelp – noe han selv mener han ikke trenger.

Retten legger derfor til grunn at tilstanden vil forverres dersom han frifinnes.

Han har en historie med bisarre vrangforestillinger som gir grunn til å tro at han kan være mer tilbøyelig til å begå alvorlige lovbrudd enn ellers. Retten viser f.eks. til trusselen om å drepe «Onde Sandra», som viser hvordan tiltaltes vrangforestillinger kam materialisere seg i en reel fare for alvorlige integritetskrenkelser i fremtiden. Denne faren forsterkes av tiltaltes rusbruk.

Forholdene som nå er trukket frem, må sees i lys av de forholdene han nå blir dømt for. Etter rettens syn, var det bare tilfeldigheter som gjorde at ikke den grove kroppskrenkelsen i post 1 fikk mer alvorlig utfall. Denne hendelsen må videre sees i sammenheng med trusselen i post 5, innbruddet i post 2, hans skremmende oppførsel og aggressive oppførsel over tid, både overfor fornærmede og omverden.

I samme retning peker også hans manglende respekt for ilagt besøksforbud, noe både denne saken og dommen fra Oslo tingrett 12. oktober 2018 illustrerer».

Dommerfullmektig, Anna Holdhus Tveten, besluttet ytterligere fengslig forvaring i fire uker.

7. Fengslingsforlengelse

Ung mann (18) med somalisk bakgrunn. Han ble pågrepet medio mars 2022, siktet for både forsettlig og medvirkning til drap, samt grov kroppsskade.

Påtalemyndigheten ønsket nå ytterligere en fengslingsperiode inntil to uker med brev og besøksforbud.

Retten, ved dommerfullmektig, Anna Holdhus Tveten, bemerket at siktede i denne saken så langt har nektet å forklare seg for politiet, og det fortsatt er mange vitner som så langt ikke er avhørt i sakskomplekset. Det er ifølge politiet i tillegg mange andre involverte tilknyttet denne forbrytelsen.

Siktede ble deretter videre varetektsfengslet i nye to uker, til tross for hans unge alder.

8. Førstegangsfengsling

Kvinne (52) fra Pakistan. Pågrepet og siktet for vold i nære relasjoner sammen sin sønn.

Fornærmede i denne saken hadde ifølge siktelsen rømt hjemmet grunnet vold fra sin svigermor og ektemann.

Da fornærmede ble plukket opp av en politipatrulje (?), fortalte hun at hun hadde forlatt hjemmet fordi hennes svigermor hadde slått henne i ansiktet med en sko.

I tillegg, meddelte hun at hennes svigermor ustanselig kjeftet på henne og fremsatte stygge ord og uttrykk. I følge fornærmede, har svigermors sønn (fornærmedes ektefelle) gjentatte ganger utøvd vold mor henne.

Relatert til avhør av fornærmedes to søstre, samt politirapporter og illustrasjonsmapper med bilder, var ikke retten i tvil om at fornærmedes svigermor over tid både fysisk og psykisk har utøvd en kontrollerende adferd overfor sin svigerdatter.

På bakgrunn av de fremlagte rapporter og bevissikring, foreligger det ifølge dommer, Lise Bogen Behrens, skjellig grunn til mistanke om siktede gjentatte ganger har mishandlet fornærmede med trusler, verbale overgrep og fra tid til annen med vold.

Retten poengterte at det gjensto mange vesentlige etterforskningsskritt, deriblant avhør av fornærmedes og medsiktedes barn, samt mange andre vitneavhør.

Dommeren bemerket at saken gjaldt familievold, hvor det ut ifra tidligere viten og kunnskap er stor risiko for at fornærmede vil bli kontaktet av siktede, medsiktede eller andre i familien som har iver av at hun skal forandre sin tidligere redegjørelse til politiet. Dersom siktede fengsles, vil nærværende risiko betraktelig bli begrenset.

Retten tok deretter påtalemyndighetens begjæring om fengsling i inntil fire uker til følge.

9. Førstegangsfengsling

Mann (33) opprinnelig fra Pakistan. Han er sønn av siktede i førstegangsfengsling nr. 08, samt fornærmedes ektefelle.

Retten bemerket i denne kjennelsen at det var skjellig grunn til mistanke om at siktede gjentatte ganger hadde mishandlet fornærmede med vold og sosial kontroll.

Begjæring om fengsling i fire uker ble deretter tatt til følge.

10. Fortsatt internering

19. januar ble utlendingen (56) fra Pakistan internert for fire uker i samsvar med utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b, jf. § 99. Interneringsfristen har senere blitt forlenget flere ganger.

Utlendingen har neglisjert og oversittet utreisefristen i over elleve år. Politiets utlendingsenhet (PU) har i lang tid prøvd å få fortgang angående snarets mulig å få returnert denne utlendingen til sitt hjemland.

Men, fremdriften i sakens anledning har så langt vært laber, grunnet lite samarbeidsvilje fra utlendingen selv, samt pakistanske myndigheter.

Dommerfullmektig, Anna Holdhus Tveten, fastholdt at utlendingen fortsatt skal sitte internert på politiets utlendingsinternat i alle fall i ytterligere fire uker.

