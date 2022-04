Den historiske beslutningen ble tatt på verdenscupkomiteen kalendermøte i dag og landslagssjef Clas Brede Bråthen deltok på møtet som Norges representant.

– Kanskje den viktigste milepælen i vår idretts historie. Dette er på lik linje med at jentene fikk være med i OL. Nå kan vi fortsette å utvikle denne fantastiske idretten mot nye høyder, skriver Bråthen i en melding NTB har fått tilsendt.

I fjor stemte 9 av 16 nei til skiflyging for kvinner

På et tilsvarende møte for ett år siden ble Norges forslag om skiflyging for kvinner nedstemt. Ni av de 16 stemmeberettigede vendte da tommelen ned. Blant dem var store hoppnasjoner som Østerrike, Tyskland, Slovenia og Japan.

Fjorårets nei-vedtak kom overraskende på mange, men i dag ble altså nei-et omgjort til et ja-vedtaket. Og vedtaket var sogar enstemmig.

I teorien kan FIS-styret sette ned foten og stoppe innføringen av skiflyging for kvinner, men det er lite sannsynlig at det skjer.

– Jeg er bare veldig glad. Stemninga i møtet var veldig saklig, og stemninga fra alle var veldig positiv. 14 stemmer for, 0 imot. Nå er det bare å komme seg på trening. Jeg må rose Clas Brede for måten han snakker vår sak på. En klar og tydelig stemme, og dette hadde ikke gått uten ham, skriver Lundby i en tekstmelding til VG.