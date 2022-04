annonse

Enda en video av USAs president Joe Biden går viralt på sosiale medier.

Biden holdt en tale i Iowa tidligere denne uken om inflasjon som rammer delstaten.

Men det som alle snakker om, er fuglen som bæsjet på den amerikanske presidenten. Mange har delt videoen, som nå går viralt. Deriblant Donald Trumps sønn.

– Selv fuglene vet. Tilsynelatende bæsjet en fugl på Biden i Iowa. Den fuglen taler for alle som har fylt bensintanken eller handlet i løpet av de siste 18 månedene, skriver han på twitter.

Even the birds know. Apparently a bird just shit on Biden in Iowa. That bird speaks for anyone who’s filled their tank or gone shopping in the last 18 months.

pic.twitter.com/fYeoWM9Nep

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 12, 2022