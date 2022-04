annonse

Politiet leter etter en gjerningsmann etter skyteepisoden i Brooklyn i New York tirsdag morgen. Ti personer ble såret, men alle ventes å overleve.

Gjerningsmannen hadde på seg gassmaske da han detonerte en røykgranat og fyrte av minst 33 skudd i en T-banevogn midt i morgenrushet.

– Denne personen er fortsatt på frifot. Denne personen er farlig. Det er en situasjon med en aktiv skytter akkurat nå i New York, sa guvernør Kathy Hochul tirsdag.

‘Tilstanden skal være kritisk for fem av dem som ble skutt, men det ventes at de overlever. I alt har minst 29 fått behandling ved sykehus for skuddskader, å ha pustet inn røyk og andre skader.

Politimester Keechant Sewell sier at hendelsen ikke etterforskes som terror, men at hun ikke utelukker noe. Motivet er ukjent.

Det er funnet en halvautomatisk pistol på åstedet, sammen med utvidede magasiner, en øks, detonerte og udetonerte røykgranater, en svart søppelkasse, en tralle, bensin og nøklene til en leid varebil, opplyser politiet.

Leter etter navngitt person

Nøklene har ført etterforskerne til personen som har leid varebilen. Myndighetene leter etter mannen, men politiet understreker at det er uklart om mannen kan knyttes til skytingen.

Etterforskerne har pekt ut en person de mener er av interesse i saken etter at kredittkortet som ble brukt til å leie varebilen, ble funnet på åstedet.

I en Twitter-melding som senere ble slettet, la politiet ut et bilde av en mann ved navn Frank James og skrev at han er av interesse i saken. Folk som har opplysninger om hvor han oppholder seg, ble følgelig bedt om å ta kontakt.

Bekreftet på pressekonferanse

Det er uklart hvorfor Twitter-meldingen ble slettet. På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag bekreftet politiet at det var James som leide bilen.

CNN har fått tilgang til dokumentasjon som viser at bilen ble leid i Philadelphia dagen før skytingen. I papirene går det fram at han har brukt et førerkort utstedt i Wisconsin og vist til en adresse i storbyen Milwaukee, som ligger i delstaten.

Tidligere sa politiet at de lette etter en skytter som handlet alene, og gjerningsmannen ble beskrevet som farlig. Politiet mener at våpenet låste seg, slik at gjerningsmannen ikke fikk fyrt av flere skudd.

Fæle scener

Først var det røyk, før det lød flere høye smell. Deretter brøt panikken ut da folk ble sperret inne i T-banevogna med låste dører, kan man se på mobilvideoer av hendelsen. Folk som var der, beskriver marerittaktige scener.

– Da røyken seg ut, slukte den alt. Det var mye blod på gulvet. Der og da tenkte jeg ikke at det var skyting, fordi det hørtes ut som fyrverkeri, forteller Yav Montano, som var i vogna der skytingen fant sted, til CNN.

Livredde folk løp fra ut fra vogna da den kjørte inn til perrongen, mens andre haltet ut. Flere kollapset etter å ha kommet seg ut.

– Det var røyk og blod og folk som skriker, forteller øyevitnet Sam Carcamo til radiostasjonen 1010 WINS. Røyk seg ut av vogna da døra åpnet seg, legger han til.

Redde innbyggere

Skytingen har gjort mange newyorkere redde. Voldskriminaliteten, særlig med skytevåpen, er på frammarsj i storbyen, og terrortrusselen er stadig overhengende. Enkelte har vært redde for å bruke USAs travleste T-bane-system, skriver nyhetsbyrået AP.

Operatøren MTA kunngjorde i høst at det var blitt installert overvåkingskameraer på alle 472 stasjoner, men på stasjonen der skytingen fant sted, virket kameraene tilsynelatende ikke.

Det har vekket harme hos flere.

