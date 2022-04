annonse

Oversikten for den som ønsker seg en påsketur i siste liten.

– Selv om mange vil til fjells i påsken, er det faktisk overraskende god plass på DNTs betjente hytter. Dette gir gode muligheter for de som ønsker seg tradisjonell fjellpåske i siste del av ferien, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang fra Sota Sæter i Breheimen.

Han forteller at det er mye interesse for DNTs hyttetilbud etter to år med pandemistengte hytter i påskefjellet. Likevel er det fortsatt god plass til folk som vil ha en bit av påskefjellet.

– Mange tror nok at det er stappfullt i fjellet alltid, og at man sover på madrass i peisestua, men sånn er det ikke. Akkurat nå får man eget rom de fleste steder.

Bedre vær i andre halvdel

Meteorologene spår jevnt over godt vær i fjellet resten av påsken, særlig i sør- og midt-Norge. Midt-Norge fikk dårlig vær i starten av påsken, men nå ligger det an til skikkelig fine påskedager med mye ny snø i terrenget. Også i Jotunheimen er det meldt sol de første helligdagene!

Selv om været var svært varierende i begynnelsen av påska, har hyttene langs ruta over Hardangervidda fra nord til sør hatt noen dager med mye folk. Men for det meste er det god plass framover.

Her er det godt med plass

Disse DNT-hyttene er blant de betjente hyttene der det er mange ledige rom:

Nørdstedalsseter (Breheimen)

Nørdstedalsseter ligger øverst i Fortunsdalen i Breheimen. Den betjente hytta har en intim og hyggelig atmosfære og er et knutepunkt i ruta mellom Jotunheimen og Breheimen.

Sota Sæter (Breheimen)

Sota Sæter ligger vakkert til ved innfallsporten til Breheimen nasjonalpark. Den over hundre år gamle setra, bestående av 10 eventyrlige bygninger på et flott tun, har et spesielt miljø preget av lunhet og varme.

Mårbu (Hardangervidda)

Mårbu turisthytte ligger idyllisk til ved nordenden av vannet Mår, rett ved grensa til Hardangervidda nasjonalpark. Rundt selve hytta finner du et vennlig småkupert terreng, og lenger unna høyreiste nuter og daler med topper opp i 1400 meters høyde.

Mogen (Hardangervidda)

Mogen turisthytte ligger praktfullt til innerst ved vestenden av Møsvatn. Stedet har lange tradisjoner som innfallsport til selve Hardangervidda og er en av viddas eldste turisthytter. Mange velger Mogen som base for flotte turer i området.

Kalhovd (Hardangervidda)

Kalhovd Turisthytte ligger vakkert til ved Kalhovdfjorden sørøst på Hardangervidda og er en naturlig inngangsport til vidda. Maten på Kalhovd er laget fra bunnen av, med sjel og omtanke. Hytta prøver så langt de klarer å benytte seg av lokale råvarer. Hytta er barne- og familievennlig.

Glitterheim (Jotunheimen)

Glitterheim ligger på 1400-meters høyde med noen av de flotteste omgivelsene i Jotunheimen utenfor hyttedøra. Her det det mulighet for dem som samler 2000-meterstopper i tillegg til at området er egnet for barnefamilier.

Gjendesheim (Jotunheimen)

Gjendesheim er et vintereldorado for lek og moro. Rett utenfor hytta kan dere bygge snøhuler og borger, ake – eller hva med en skihoppkonkurranse? Hytta tilbyr også toppturer for både nybegynnere og de med litt med erfaring. Etter en lang dag ute i snøen kan dere kose dere med badestamp, peiskos og god lokalprodusert mat.

Gjendebu (Jotunheimen)

Gjendebu er DNTs eldste hytte fra 1871 med fantastisk beliggenhet i den innerste delen av Gjende, midt i hjertet av Jotunheimen. Hytta er veldig romantisk, og innbyr til gode samtaler og svulstige sjekkereplikker. Her treffes spreke fjellfolk i alle aldre.

Skogadalsbøen (Jotunheimen)

Skogadalsbøen er stedet for deg som vil oppleve det gode, gamle fjellmiljøet midt i Jotunheimen. Hytta ligger vakkert til i Utladalen ved foten av Gjertvasstind og Fannaråken.

Rondvassbu (Rondane)

Rondvassbu ligger ihjertet av storslåtte Rondane, med 2000-meterstopper på alle kanter og vintereventyret utenfor dørstokken. Med et stort nettverk av merkede løyper, randonée utleie, tilbud om guidede toppturer, kurs, ypperlig mat og herlig stemning er Rondvassbu svært lett å nå og enda vanskeligere å forlate.

Iungsdalshytta (Skarvheimen)

Nord for Hallingskarvet, der Iungsdalen og Fødalen møtes, ligger trivelige Iungsdalshytta. Her er du midt mellom Jotunheimen og Hardangervidda. Hytta er en hyggelig base for hele familien.

Trollheimshytta (Trollheimen)

Trollheimshytta ligger lunt til i storfuru- og bjørkelandskap med vid utsikt til fjellmassivene og toppene som kranser Folddalen midt i Trollheimen. Turmulighetene rundt Trollheimshytta er mange, og hytta er et godt utgangspunkt for toppturer, dagsturer, eller som en del av den klassiske turen “Trekanten i Trollheimen”.

Gjevilvasshytta (Trollheimen)

Gjevilvasshytta er innfallsporten til Trollheimens eventyrverden, og ligger majestetisk til som en kongsgård i lia ovenfor Gjevilvatnet. Hytta er et populært tilholdssted for barnefamilier som koser seg i den koselige hytta eller ute i vakre omgivelser.

Jøldalshytta (Trollheimen)

Jøldalshytta ligger på 740 moh. i Trollheimen. Hytta er reist i grovt nordmørstømmer fra 1917, og har en unik atmosfære og stemning i veggene. Jøldalshytta kan friste med flere spennende turmål både for barn og voksne. Skiterrenget i området er barnevennlig, og den kjente “Trekanten i Trollheimen” blir kvistet til påske.

Nedalshytta (Sylan)

Nedalshytta ligger lunt og idyllisk til i bjørkeskogen innunder det mektige Sylmassivet, og er et eldorado både for toppturentusiaster, barnefamilier og tradisjonelle fjellturister. Hytta er hovedinnfallsporten til Sylan fra norsk side, og er en del av den populære helårsruta “firkanten” som går både på norsk og svensk side av grensen.

Schulzhytta(Sylan)

Schulzhytta er ei av Norges minste betjente turisthytter. Hytta ligger over setergrenda Stormoen med utsikt over dalen og mot Fongenmassivet. Her venter turmulighetene i alle retninger, enten du ønsker å bo fast på hytta eller planlegger en tur fra hytte til hytte i Sylan.

Storerikvollen (Sylan)

Storerikvollen ligger fritt og fint til på en setervoll, med panoramautsikt mot Sylmassivet. Hytta er kjent for sin unike arkitektur og sitt særpregede miljø. Den har grovt tømmer i veggene, store og solide peiser og en innredning som minner om gamle bondestuer. Her kan du drømme deg tilbake til en svunnen tid.

Flere påskeåpne hytter

På disse betjente hyttene får du også plass. Du kan ringe eller sjekke på UT.no hva som er ledig:

Rauhelleren (Hardangervidda)

Rauhelleren er en moderne turisthytte der den gode gamle atmosfæren fremdeles sitter i veggene. Rauhelleren serverer lokal mat basert på lokale råvarer, lokale mattradisjoner eller mat levert fra lokale leverandører.

Geiterygghytta (Skarvheimen)

Geiterygghytta ligger på 1224 meters høyde i hjertet av Skarvheimen, fjellområdet mellom Hardangervidda og Jotunheimen. Naturen er storslått, vill og vakker.

Litlos (Hardangervidda)

Litlos ligger på kanten til vestlandsnatur i et meget snøsikkert område. Hytta ligger fantastisk til med flotte turmuligheter i alle retninger. Nærmere midten på Hardangervidda kommer du nok ikke.

Sandhaug (Hardangervidda)

Sandhaug ligger midt på Hardangervidda. I dette praktfulle fjellområdet med vidt utsyn over høyfjellsvidda, kan du oppleve fred og stillhet.

Krækkja (Hardangervidda)

Krækkja var den første DNT-hytta på Hardangervidda, med mye historie og gamle boplasser. Hytta ligger vakkert til ved vannet Storkrækkja med utsyn mot Hallingskarvet.

Finsehytta (Hardangervidda)

Finsehytta ligger midt på fjellet med Hardangerjøkulen og Bergensbanen som nærmeste naboer. Et ypperlig utganspunkt for turer både nordover i Skarvheimen og sørover på Hardangervidda mot Krækkja.

Haukeliseter fjellstue (Ryfylkeheiane)

Haukeliseter Fjellstue er åpen året rundt og ligger ved helårsveien over Haukeli. Selv om du kan komme deg helt fram med bil eller buss har du den deilige villmarksfølelsen og fjellheimen rett utenfor vinduet

Fondsbu (Jotunheimen)

Fondsbu ligger vakkert til ved praktfulle Eidsbugarden og midt i Jotunheimen med ruter og utfordringer på alle nivåer. Falketind og Uranostind er tilgjengelige herfra. Hytta er et populært sted for turglade turister.

Aursjøhytta (Sunndalsfjella)

Aursjøhytta ligger som et bindeledd mellom Sunndalsfjellene, Romsdalsfjellene og Tafjordfjellene. Landskapet ved hytta er preget av runde, rolige topper og områder med mer viddepreg, med andre ord et behagelig turterreng.

