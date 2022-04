annonse

Partiet Rødt eier 20 prosent av Klassekampen, men det er også sentrale tillitsvalgte i partiet som er med i Steigan.no. Pål Steigan har også vært en sentral skikkelse på den ytre venstre fløy i norsk politikk siden 1970-tallet. Nå foregår det et oppgjør i Klassekampens spalter om den ytre venstresidens plassering.

Forbindelsen til Rødt går blant annet gjennom Per-Gunnar Kung Skotåm, som er styreleder i Mot Dag, som eier Steigan.no og som også er landsstyremedlem i Rødt.

I tirsdagens utgave av Klassekampen er det tidligere redaktør Bjørgulv Braanen som tar oppgjøret med Pål Steigan og det som defineres som miljøet rundt ham. Førsteamanuensis ved NTNU Trond Andresen holdes frem som sentral.

– Klassekampen har i over 20 år ligget i konstant strid med Pål Steigan og Trond Andresen og de politiske miljøene de etter hvert har samlet rundt seg på henholdsvis Steigan.no og facebookgruppa «Vi som bryr oss om avisa Klassekampen», skriver Braanen.

Steigan og Andresen mente Klassekampen var i forfall, avisen var for lite «kommunistisk». De skrev for mye om Ap og SV, religion og kultur.

– Dette har vært ubehagelig for oss, men har også vært en nødvendig del av den målrettede striden for å gjøre Klassekampen til en brei og inkluderende avis for hele venstresida, arbeiderbevegelsen og alle samfunnsengasjerte i Norge.

Braanen mener «Klassekampen har vokst fram til den avisa den er i dag, nettopp i strid mot disse strømningene».

Konspirasjonsteorier

Braanen beskylder Steigan.no for å importere polarisering og konspirasjonsteorier fra USA. Det har «skjedd en politisk endring i disse miljøene de siste årene» og Steigan har gitt «støtte til konspirasjonsteorier om koronapandemien», skriver han.

– Etter at Russland gikk til angrep på Ukraina, har Steigan.no og «Vi som bryr oss …» blitt tribuner for spredning av russisk krigspropaganda. Jeg har sett mange politiske utviklingsløp i mitt liv, men at disse gamle AKP-erne skulle ende opp som trumpistiske antivaxxere og forsvarere av en russisk angrepskrig mot Ukraina, hadde jeg knapt forestilt meg.

Men Braanen mener det ikke er snakk om mange mennesker. Ikke mer enn rundt 50 folk, pluss minus, skriver han og hevder at det overveldende flertallet av folk som har hatt tilknytning til ml-bevegelsen, står langt fra disse holdningene.

Pål Steigan var leder av AKP-ml fra 1975 til 1984.

– Felles for virkelighetsoppfatningen i miljøene rundt Steigan og Andresen er at Ukraina-krigen ses som en stedfortrederkrig, der Zelenskyj og ukrainerne er lydige og uselvstendige redskaper for USA. Norsk våpenhjelp til Ukraina blir derfor ikke sett som en støtte til en suveren stats kamp for overlevelse, men bidrag til en Nato-krig, skriver Braanen som trekker sammenlikninger tilbake til 1940 da Norges kommunistiske parti (NKP) gikk inn for kapitulasjon overfor Hitler-Tyskland.

«Det var et svik alle seinere norske kommunister har sverget på at aldri skulle skje igjen», skriver Braanen.

Skylda for det tyske angrepet i 1940 la partiorganet Arbeideren på vestmaktene – det var «den engelsk-franske krigsblokks bestrebelser på å utvide sin imperialistiske krig» en nå så resultatet av.

Her ser Braanen paralleller til idag.

– Noe seinere presiserte avisa at den ikke dermed mente at det tyske angrepet var en legitim handling, men den tyske aksjonen ble likevel sett på som et forståelig svar på gjentatte og provoserende britiske krenkelser av norsk nøytralitet. Oppgaven var å komme til en eller annen forståelse med okkupasjonsregimet. Å støtte regjeringen Nygaardsvolds motstandslinje var utelukket.

– NKP sviktet grovt i 1940, men hentet seg inn igjen og ble en sterk kraft i den norske motstandskampen. Spørsmålet er om Steigan og Andresen er i stand til å gjøre det samme, eller om løpet er kjørt, avslutter Braanen sin kommentar.

