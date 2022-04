I et intervju med nyhetsbyrået AP forteller innbyggere om hvordan de ble tvunget til å oppholde seg i ukevis i en kjeller. Kun en sjelden gang slapp de ut for å lage mat ute eller for å gå på do.

Nøden var så stor at folk etter hvert begynte å dø. I ett av rommene sto det oppført 18 navn på veggen da de endelig slapp ut. Alle var døde.

– En gammel mann døde i nærheten av meg, og deretter døde kona hans, sier Valentyna Sarojan, en av de overlevende, som i går viste frem kjelleren til journalister.

– Deretter døde en mann som lå der, og så en kvinne som satt ved siden av meg. Hun har en stor kvinne, og det var veldig vanskelig for henne, sier Sarojan.

annonse Lite bevegelse

Ettersom innbyggerne i Yahidne måtte tilbringe både dag og natt i kjelleren, begynte helsen til flere å skrante.

– Her er en stol, og slik satt vi en måned, sier Sarojan, som minnes hvordan beina verket.

Etter hvert som folk døde, så fikk de lov til å begrave dem i en massegrav på en gravlund i nærheten.

I landsby etter landsby som ble inntatt av russerne i begynnelsen av invasjonen, har innbyggerne fortalt om grufulle opplevelser mens de var under russisk okkupasjon. Drapene på sivile i byen Butsja rett utenfor Kyiv har fått mest oppmerksomhet, men likelydende historier har kommet fra en rekke steder.

Måtte synge nasjonalsangen

Julia Surypak forteller at folk av og til fikk lov til å dra en liten tur hjem såfremt de sank den russiske nasjonalsangen.

– Men de lot oss ikke gå mye, sier hun.

De russiske styrkene forlot landsbyen i begynnelsen av april, da de fikk orde ovenfra om å trekke seg tilbake.

Soldatene etterlot seg udetonerte granater, ødelagte russiske stridsvogner og ruiner.