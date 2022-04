annonse

Russlands ambassadør til Norge berømmer norske myndigheter for oppfølgingen av russere i Norge.

– All ære til norske myndigheter. De har gjentatte ganger, både statsministeren, utenriksministeren, justisministeren og politiet, tatt til orde for å hindre «russofobi», sier ambassadør Teimuraz Ramisjvili i et intervju med den russiske TV-kanalen Russland 24, gjengitt av NRK.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har flere ganger understreket at russere i Norge ikke har ansvar for krigen i Ukraina, og at russere som bor her, skal behandles anstendig, skriver NTB.

– Overrasket

– Dette hadde jeg nok ikke forventet fra ambassadøren. Tidligere har han vært ute med mange krasse uttalelser mot Norge, nå framstår han balansert, sier Jakub M. Godzimirski ved Nupi.

Godzimirski tror Ramishvili først og fremst henvender seg til det russiske publikum, men at han nok også er klar over at det fanges opp i Norge.

– Jeg tolker ham dit hen at han forsøker å holde en kommunikasjonskanal åpen. Han vet at statsminister Jonas Gahr Støre kjenner Russland godt, og ser nok på ham som en det er viktig å holde kontakt med på vestlig side, sier Nupi-forskeren.

