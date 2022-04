annonse

Konfliktrådet anmeldte scenekunstneren Tormod Carlsens dokumentfalsk.

Han hevdet at han ble hetset og truet etter Sløseriombudsmannens kritikk. Men da ble han politianmeldt av konfliktrådet. Han skal ha blitt brukt de for å dikte opp en episode om hets og trakassering av kunstnere. Nå opplyser politiet til Subjekt at saken har blitt henlagt.

Flere scenekunstnere påsto at de opplevde hets og trusler, men da de ble bedt om bevis ble det stille. Bortsett fra Tormod Carlsen. Han henviste til et meklingsmøte hos Konfliktrådet. Men Konfliktrådet nektet for det og politianmeldte Carlsen.

Les også: Scenekunstner diktet opp sak i Konfliktrådet for å ramme Sløseriombudsmannen – nå er han anmeldt for dokumentfalsk

– Konfliktrådet Oslo er misbrukt i et dokument hvor det blir fremstilt som om det skal ha vært gjennomført mekling i en sak med Tormod Carlsen som part. Saken er fremstilt som etterforsket av politiet, og deretter meklet i Konfliktrådet Oslo. Konfliktrådet Oslo har imidlertid ikke mottatt en slik sak fra Oslo politidistrikt. Det er heller ikke gjennomført mekling, eller skrevet avtale med Tormod Carlsen som part, sa direktør i Konfliktrådet, Christine Wilberg til Subjekt i september 2021, og kalte det misbruk av en offentlig etat:

Men politiet har henlagt anmeldelsen fra Konfliktrådet grunnet manglende kapasitet, opplyser politiet. De har heller ikke anledning til å kommentere saken ytterligere til Subjekt, og begrunner også dette med manglende kapasitet.

Saken hadde en relevans for ytringsfriheten

– Her var det nok ikke mye etterforskning som skulle til for å sikre en dom, så det var synd politiet ikke fikk dyttet saken over målstreken, sier Sløseriombudsmannen til Resett.

Are Søberg som han egentlig heter mener at saken hadde også relevans med tanke på ytringsfriheten, siden dette var et grovt verktøy som ble brukt for å hindre kritiske stemmer.

– Samtidig var det aller meste gjort da Nettavisen og Subjekt fikk eksponert bløffen, og jeg kommer ikke til å gjøre noe for å prøve å få politiet til å bruke tid på saken.

