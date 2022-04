annonse

Før det ble totalskadet i et ukrainsk missilangrep torsdag, var den russiske krysseren «Moskva» det desidert mektigste krigsskipet i Svartehavet.

«Moskva» har et deplasement på 12.500 tonn, strekker seg 612 fot, og vanligvis et mannskap på i overkant av 500 personer. Før det ble angrepet, ble missilkrysseren ofte omtalt som et «enormt mobilt missilbatteri», ettersom det er utstyrt med nok anti-skipsmissiler til å utslette samtlige skip i den ukrainske marinen, samt nok luftvernmissiler til å «slå vekk ethvert tenkelig luftangrep mot den russiske svartehavsflåten».

«Moskva» er utstyrt med 16 faste missilutskytningsrør for «P-1000» anti-skip missiler med en rekkevidde på ca. 480 kilometer, vertikale utskytningsrør for 64 «S-300» luftforsvarsmissiler med en rekkevidde på ca. 90 kilometer, samt skinnebaserte missilutskytningsrør for 40 «Osa» anti-luftmissiler. Krysserens sensorer og radarer – som kan oppdage fiendtlige fartøy og fly på minst 320 kilometers avstand eller lenger – gjør det helt selvforsynt som et missilbatteri.

Moskva er også utstyrt med 130-millimeters kanoner, som kan treffe mål på 24 kilometers avstand, i tillegg til diverse typer for selvforsvarskanoner. Moskva er også utstyrt med flere torpedorør, samt et fast helikopter på dekk.

Tidligere konflikter

«Moskva» er ikke et nytt skip, ettersom det gikk inn i tjeneste i den sovjetiske marinen allerede i 1982, som det første av tre krigsskip i en ny klasse av sovjetiske missilkryssere. Etter at krigsskipet ble overført til den russiske marinen som følge av Sovjetunionens kollaps, har det fungert som flaggskipet til den russiske svartehavsflåten.

«Moskva» har tatt del i flere konflikter som Russland har vært involvert i siden årtusenskiftet. Missilkrysseren ledet blant annet den russiske marinens sjøbårne angrep på Georgia tilbake i 2008, hvor det beskyttet tre amfibieskip som ilandsatte soldater.

Videre, under den russiske invasjonen av Krim-halvøya i 2014, var krysseren stasjonert utenfor Donuzlav-bukten, hvor det bandt opp ukrainske krigsskip. I 2015 ble det sendt til den syriske kysten for å beskytte russiske tropper mot mulige luft- og sjøangrep.

«Enorme» konsekvenser

Ekspert på Russland og Ukraina, Sergej Sumlenny, skriver på Twitter at konsekvensene av tapet av missilkrysseren er «enorme» for Russland, av følgende grunner:

Én, «Moskva» var utstyrt med et toppmoderne radarsystem, som var en avgjørende del av luftvernsnettverket i den russiske svartehavsflåten. Med tapet av missilkrysseren, kan den nå være mer utsatt for luftbaserte angrep.

To, Russland har kun tre toppklasse – tier 1 – marinefartøy fordelt over sine fire flåter. Etter tapet av «Moskva», har Russland kun to fungerende slike krigsskip igjen, hvorav ingen befinner seg i Svartehavet for øyeblikket.

Tre, siden Tyrkia ikke lar nye russiske fartøy komme inn i Svartehavet grunnet krigen i Ukraina, er det ikke mulig for Russland å erstatte «Moskva» med det første.

Fire, besetningen på krigsskipet var på 500+ personer, men så langt ser det kun ut til at 54 har blitt reddet, noe som kan gjøre det ukrainske angrepet til det dødeligste for Russland i krigen så langt.

Fem, det moralske aspektet. Det var tross alt flaggskipet med navnet «MOSKVA» som stod i brann og ble totalskadet, som har opplagte negative symbolske effekter for Russland. Av lignende grunn Hitler beordret å omdøpe den tunge krysseren «Deutschland» til «Lützow» i 1940

Video

Den velkjente ubåteksperten H I Sutton har laget en video hvor han forklarer hva «Moskva» betyr for den russiske flåten.

