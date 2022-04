annonse

I Agder tingrett måtte påtalemyndighetens representant tåle kvass kritikk av dommeren.

Bakgrunn

4. mars 2022 ble en mann (heretter benevnt som siktede) stoppet av politiet i Agder politidistrikt for å ha kjørt for fort. På bakgrunn av en fartsmåling, ble det fastsatt at siktede (26) hadde holdt en fart på 84 km/t hvor lovlig tillatt hastighet på stedet var 50 km/t.

Påtalemyndigheten mente at riktig straff for ovennevnte forhold var en bot på 13 000 kroner, sekundært fengsel i 15 dager. I tillegg ble det bedt om at siktedes førerkort skulle inndras for et tidsrom av sju måneder.

Hovedforhandling

7. april 2022 ble det holdt rettsmøte i Agder tingrett. Siktede ønsket at saken ble avgjort ved en tilståelsesdom, hvorpå han ga en uforbeholden tilståelse.

Siktede meddelte retten blant annet at han satt «i egne tanker» i det han kom inn i 50 km/t-sonen, og derfor ikke registrerte skiltet som anviste nærværende fartsreduksjon.

Politiet beslagla siktedes førerkort på stedet. Dette nektet siktede å samtykke til.

Sett i relasjon til vegtrafikkloven § 33 nr. 3 siste punktum, er politiet forpliktet til å oversende saken for avgjørelse til retten innen en frist av tre uker fra beslagsdato – dersom siktede ikke har godtatt førerkortbeslaget. Deretter er det opp til retten å bestemme om beslaget skal opprettholdes eller ikke.

Relatert til et rundskriv fra Riksadvokaten nr. 2/2021, fastslås følgende:

«Dersom den mistenkte ikke samtykker i det midlertidige tilbakekallet av førerretten og beslaget, må spørsmålet innen tre uker oversendes tingretten til avgjørelse.

Politiet skal likevel sende saken til retten straks det er klart at siktede ikke samtykker slik at avgjørelse kan treffes snarest mulig. Er begjæringen ikke sendt innen fristen, må førerkortet tilbakeleveres.»

Kritikk

Tingrettsdommer Jan Atle Hansen ved Agder tingrett var krystallklar om den klanderverdige måten påtalemyndigheten tidligere og frem til rettsavgjørelsen hadde håndtert denne saken på.

I selve redegjørelsen før domsavsigelsen, fremkommer dette nærmest usminket. Resett gjengir derfor nedenfor tingrettsdommer Hansens egne ord i så måte:

– I foreliggende sak har påtalemyndigheten unnlatt å oversende saken slik nevnte bestemmelse foreskriver.

Siktede har således vært undergitt et urettmessig beslag av sitt førerkort siden i hvert fall den 25.03.2022. Påtalemyndigheten har heller ikke tilbakelevert førerkortet ved utløp av tre-ukers fristen, slik den pliktet.

Etter rettens mening er dette kritikkverdig. Det dreier seg om helt sentrale bestemmelser og pålegg som påtalemyndigheten som nevnt av eget tiltak skal påse blir overholdt.

Den krenkelse manglende etterlevelse innebærer av siktedes rettigheter bør etter rettens oppfatning kompenseres i form av en noe lavere tapstid enn normalt.

Retten finner på denne bakgrunn etter en samlet vurdering å kunne fastsette tapstiden til fem måneder regnet fra dato for rettskraftig dom og med fradrag for den perioden siktedes førerkort har vært både rettmessig og urettmessig beslaglagt.

Dom

Siktede ble dømt til å betale en bot på kroner 13 000, subsidiært fengsel i 26 dager. I tillegg ble siktede dømt til tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode av 5 måneder regnet fra dato for rettskraftig dom og med fradrag for den periode hans førerkort har vært beslaglagt av politiet.

Domfelte kunngjorde at han vedtok dommen.

Kommentar

Kort informasjon om praksis for eventuell ny førerprøve etter tap av førerkort.

Regler om ny førerprøve etter tap av førerkort følger av tapsforskriften kapittel 8.

Hovedregelen er at man ikke skal avlegge ny førerprøve når tap av førerretten gjelder for seks måneder eller et kortere tidsrom (§ 8-2).

Er tapstiden fra seks måneder til ett år, fremgår det av forskriftene at det normalt skal kreves en praktisk prøve (§8-3, 2. ledd).

Gjelder tapet for ett år eller mer, samt at overtredelsen er begrunnet på bakgrunn av trafikale adferdsregler, skal full førerprøve avlegges for å få tilbake førerkortet. Med andre ord man må nok en gang gjennomgå, gjennomføre og bestå både den teoretiske og praktiske delen av kjøreopplæringen (§ 8-3, 6. ledd).

