I bydel Sagene i Oslo ble naboene fly forbanna da Bymiljøetaten fjernet deres parkering og erstattet de med bildelingsplasser fra Hertz.

Bymiljøetaten skal fjerne beboerparkering over hele Oslo. Slik at utleieselskapet Hertz kan få etablert bildelingsplasser.

Bymiljøetaten svarer at de bare gjør det politikerne sier. De har bestemt at det skal etableres minst 600 oppstillingsplasser for bildeling i hele byen.

– Bymiljøetaten jobber etter en politisk bestilling fra byrådsavdelingen, der tiltak for gående, syklende, kollektivreisende og andre mobilitetsformer, prioriteres før privatbilen, opplyste pressevakt Nedim Dizdarevic til Sagene Avis.

I bydel Sagene er det allerede parkeringsplasser for bildeling. Men Bymiljøetaten vil ha enda flere og sier at det er beboerparkeringsplasser som må ofres.

Hva betaler Hertz for plassene?

– Høyre ønsker å øke antall tildelte bildelingsplasser og fjerne vedtaket som står i dag om at 20 prosent skal være til bildeling, sier Cecilie Lyngby til Resett.

Lyngby sitter Oslo bystyre for Folkets parti FNB, og sier at Bymiljøetaten fjerner 600 parkeringsplasser til fordel for bildelingsplasser. Det reagerer de sterkt på. Beboerparkering vrakes til fordel for bilutleie-firmaet Hertz. De får egne farger på asfalten og utleiebilene skal inngå i Bildeling.

– Hva betaler Hertz for plassene? Eller tjener de? spør hun.

