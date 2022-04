annonse

Vi har fått ny forsvarminister. Det er en ting jeg synes ikke kommer nok fram i media. Jeg tenker på det som står i Joh. 8, 1-11.

(Jeg siterer følgende avsnitt fra KRIK)

I denne teksten er Jesus ved tempelet i Jerusalem, Israel. Det er mange som har møtt opp for å høre på Ham, for Jesus var skikkelig flink til å undervise. Mens han pratet kom noen menn slepende på en kvinne som nettopp var blitt ferska i utroskap. Hun hadde hatt sex med en mann hun ikke var gift med. Mennene ville sjekke hvordan Jesus reagerte på det kvinnen hadde gjort.

På Jesu tid var det nemlig lov å steine kvinner som hadde vært utro. Det er litt merkelig det Jesus gjør her, for det står at han bøyer seg ned og skriver på jorden. Det er som om han måtte sette seg ned og tenke litt på hva han skulle svare. Og når han reiser seg, så sier han til mennene at den av dere som aldri har gjort noe galt kan kaste den første steinen på henne.

Da blir disse mennene litt spake – og kanskje litt flaue – for de vet jo at de også gjør gale ting innimellom. De legger ned steinene de skulle til å kaste på kvinnen, og går bort én etter én. De eldste først, står det. Jesus snur seg til kvinnen og lurer på om ingen har fordømt henne enda, at ingen har kastet stein på henne. Ja, det stemmer det sier hun; det er ingen som har gjort meg noe. Heller ikke jeg fordømmer deg, sier Jesus. Og så legger han til: men ikke vær utro igjen. Det var galt det du gjorde.

Det er litt interessant å legge merke til at de eldste gikk først. De tenkte nok på sitt liv – og hva de hadde gjort. Jesus traff de midt i hjertet. Ingen var rene!

Hva hvis de hadde kommet til Jesus med en mann som hadde baksnakket folk og det var kvinner der – klar til å steine ham. Hva hadde de kvinnene gjort hvis Jesus sa det samme til dem? “De av dere som aldri har baksnakket noen kan kaste den første sten”. De hadde gått bort, en etter en, de eldste først.

Hva hvis vi hadde innført en «Metoo» når det gjaldt baksnakking? Alle vet at baksnakking er veldig ødeleggende. Hvem hadde blitt fanget i garnet da?

Når vi ser på saken mot Enoksen – er han ikke ankaget for voldtekt. Jenta var 18 år og gjorde dette frivillig. Kvinner tiltrekkes ofte av maktpersoner. Så kan vi si at det var dumt av Enoksen å gå i denne fellen. Jaja, han er et menneske han også. Det var dumt av begge to!

Jeg tror at mange av de som fordømmer dette hadde gått i fellen selv – hvis de hadde fått muligheten. Det er slik vi mennesker er.

Skal den ene tabben være så mye verre enn den andre? Alle flinke folk gjør også tabber – det være seg kvinner som menn. Det jeg har sett er at menn kan være svake for sex. Det kan kvinner utnytte. Kvinner kan være svake for å begå baktalelser. Dette kan menn ikke utnytte – så vi menn taper her.

Hva med politikken? Alle mennesker har svaketer. Hvorfor skal en svakhet være så mye viktigere enn en annen? Vi må se etter de beste menneskene til å styre landet vårt – uansett kjønn eller svakheter.

Dere husker sikkert Jens Evensen. Han var meget dyktig. Han sørget for at Norge er en stor oljenasjon i dag. Han sørget for at Norge fikk en stor kontinentalsokkel for å bore etter olje. Hva sier ministrene i dag om strømprisen? De sier: «Det er på grunn av gassprisen er høy». Hva slags uttalelse er det? Det er ren og skjær anvarsfraskrivelse! De har ikke gjort noe for å bevare en lav strømpris i Norge!.

Det var Churchill som gjorde at vi ikke snakker tysk over hele Europa i dag. Han gjorde at vi vant WW2. Churchill var en alkoholisert kvinnejeger. Skal han bare dømmes etter det?

Nei, vi må få inn folk som kan utrette noe! Alle har svakheter. Vi må se etter de rette politiske kvalifikasjoner. Du blir ikke flink politiker av å aldri ha gjort noe galt.

Vi trenger en ny tankemåte i Norge. Vi må se etter styrker – ikke bare svakheter.

