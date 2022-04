annonse

Flere personer har gått til angrep mot politiet i Linköping, hvor lederen for et ytterliggående dansk høyreparti skulle brenne et eksemplar av Koranen.

Aftonbladet melder at svensk politi ble angrepet under et voldsomt opprør i Linköping skjærtorsdag, i anledning av en planlagt offentlig samling i regi av den danske kontroversielle islamkritikeren Rasmus Paladan fra det høyreekstreme partiet Stram kurs.

Svensk politi skriver på sine hjemmesider at maskerte personer har kastet stein mot politiet og at politibiler har blitt skadet. Tre politifolk ble fraktet til sykehus og to personer ble pågrepet i forbindelse med hendelsen.

Videoer fra stedet viser personer som går til angrep på politibiler, står på biltak og knuser ruter. Et bilde viser en utbrent sivil politibil. To bilbranner skal være slukket.

Linköping just nu. Planerad koranbränning ska vara orsaken. Det vill säga: när detta filmades hade inte aktionen skett ännu. pic.twitter.com/DNjS5BwnW3 — Pontus Persson (@PontusPersson5) April 14, 2022

Avlysninger

På grunn av urolighetene i Linköping har politiet besluttet å oppløse en annen sammenkomst, som var planlagt til å avholdes i Norrköping i løpet av kvelden.

Den svenske redningstjenesten har fått flere alarmer om at det har brent på flere forskjellige steder i Norrköping.

– Vi har fått alarm om fem branner. Siden alarmene kom tett innpå hverandre og gitt at vi vet at det var planlagt et møte der, er det selvsagt slik at det er lett å konkludere med at de har sammenheng med hendelsene i Linköping, men vi kan ikke garantere det, sier Åsa Willsund i politiet til Aftonbladet.

Ifølge opplysninger til Aftonbladet sendes nå spesialtrent politi til region øst.

