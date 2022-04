annonse

Det viktigste krigsskipet til Russland i Svartehavet, som heter «Moskva», har fått alvorlige skader, det bekrefter det russiske forsvarsdepartementet torsdag.

– Neptun-missiler som vokter over Svartehavet, forårsaket svært alvorlige skader på det russiske skipet. Lenge leve Ukraina, skriver Odesa-guvernør Maksym Martsjenko på meldingstjenesten Telegram.

Oleksij Arestovytsj, rådgiver til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, sier at «en overraskelse skjedde med flaggskipet til den russiske Svartehavsflåten». Skipet heter Moskva, skriver NTB.

– Den brenner voldsomt. Akkurat nå. Og med dette uværet på sjøen er det uklart om de vil være i stand til å få hjelp. Det er 510 i mannskapet om bord, sa han i en direktevideo på YouTube.

Det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti melder at skipet står i brann, men fra russisk hold heter det at årsaken er ukjent. De skriver imidlertid at ammunisjon har blitt detonert på skipet og at det har fått store skader. Videre heter det at alt mannskap er evakuert.

