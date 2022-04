annonse

Folkebandet skulle avholde støttekonsert for Ukraina.

SVT skriver at folkebandet Södra skulle ha konsert til støtte for Ukraina i byen Uppsala i Sverige i helgen. Nå er konserten kansellert fordi de spiller med et russisk musikkinstrument som blir sammenlignet med hakekorset.

Instrumentet det dreier seg om er gitaren balalajka.

– Folk skrev at balalaikaen er et symbol for Russland og å spille for Ukraina på en balalaika er et helligbrøde. De sammenlignet det med et hakekors, sier Jonas Nyberg, et av medlemmene i orkesteret, til den svenske kringkasteren SVT.

Södra er det et amatørorkester som startet opp i 1969 bestående av et tjuetalls personer. De spiller russisk så vel som svensk og ukrainsk folkemusikk.

– Du kan ha litt sympati i denne situasjonen fordi folk er opprørt og sinte. Men argumentasjonen blir litt rar. Vi er ikke russere, vi spiller tilfeldigvis russiske instrumenter, slik vi har gjort i alle år. Våre ukrainske musikervenner forstår det ikke like godt, uttalte Nyberg til SVT.

Arrangøren har valgt å ikke uttale seg om den kansellerte konserten til SVT.

