Den svarte amerikaneren Frank James er siktet for terror etter skytepisode.

Terror-angrepet skjedde tirsdag på en T-banestasjon i New York da han åpnet ild mot en gruppe mennesker.

James hadde på seg gassmaske da han detonerte en røykgranat og fyrte av minst 33 skudd i en T-banevogn midt i morgenrushet.

29 personer ble skadet, fem av dem kritisk.

Nå rapporterer politiet i New York at de har siktet James for terrorisme, skriver The Guardian.

– Drep hvite

Den svarte nasjonalisten skal ifølge New York Post ha spredt rasistisk hat mot hvite personer i flere år før T-baneangrepet.

Innlegg på sosiale medier vitner om en 62 år gammel mann full av hat mot hvite mennesker, og en som er overbevist om en truende rasekrig, skriver avisen.

James skal blant annet ha delt et innlegg på sosiale medier med teksten «Åh svarte Jesus, drep alle hvite mennesker».

Politiet sier at James detonerte røykgranater før han avfyrte 33 skudd på N-toget til Manhattan. Politiet fant en øks, tre ammunisjonsmagasiner, fyrverkeri og bensin. Det er et mirakel at ingen ble drept, skriver New York Post.

Den amerikanske advokaten for det østlige distriktet i New York, Breon Peace, kunngjorde onsdag under en pressekonferanse at Frank James er siktet for en føderal terrorforbrytelse.

– Hvite jævler

James la ut materiale på sosiale medier knyttet til ekstremistiske ideologier med svart identitet, inkludert Nation of Islam, Black Panthers, Black Liberation Army, Black Lives Matter, og et bilde av den svarte nasjonalistiske politimorderen Micah Johnson.

– Hvite mennesker og svarte mennesker, som vi kaller oss selv, bør ikke ha noen kontakt med hverandre, sier James i en av hundrevis av YouTube-videoer som er lagt ut på en kanal under brukernavnet «prophetoftruth88».

Videoene er nå fjernet fra YouTube. Noen av videoene er imidlertid blitt delt på Twitter.

This is Frank James, the man responsible for yesterday’s New York subway shooting. Waukesha Christmas massacre & Brooklyn subway mass shooter but msm wants you to believe white supremacy is a problem. Radicalization of black men are the direct result of MSM narratives. pic.twitter.com/vPIxstYEsx — Ole Murica (@OleMurica) April 14, 2022

New York Post legger til at James var en stor tilhenger av CNN. Terroristen la også ut en video der han skyldte på den hvite mannen i forbindelse med Ukraina-krigen.

– Disse hvite jævlene. Dette er hva de gjør, sa han om krigen.

James blir fremstilt for retten torsdag.

