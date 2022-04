annonse

Under prosesjonen i Roma langfredag skal en russisk og en ukrainsk kvinne sammen bære korset.

Prosesjonen ledes av paven. De to kvinnene som har fått oppdaget med å bære korset sammen er begge sykepleiere og de jobber sammen på et sykehus i Roma.

Både den ukrainske ambassadøren til Vatikanet, Andrii Yurash, og erkebiskopen av Kyiv, Svjatoslav Sjevtsjuk, mener beslutningen er upassende som følge av Russlands krigføring i Ukraina.

Yurash har på Twitter uttalt at han forstår og deler bekymringen i Ukraina og mange andre steder over at de to sammen skal bære korset.

🇺🇦united as never before: this time around concern to bring together🇺🇦&🇷🇺women during CrossRoad inRome (part3): bishop of Kyiv diocese of RomanCath. Church Vitalii Kryvytskyj expressed in FB his hope -“organizers will have possibility tocorrect scenario toavoid further disputes” pic.twitter.com/ou3MPfFsCh

— Andrii Yurash (@AndriiYurash) April 13, 2022