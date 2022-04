annonse

Flyalarmen skal natt til fredag ha gått over hele landet.

– Sirener i hver eneste region i Ukraina. Dette betyr at Russland igjen har sendt missiler og jagerfly til hele Ukraina. Selvfølgelig med fokus i øst, skrivet Lesia Vasylenko, som sitter i den ukrainske nasjonalforsamlingen, på Twitter.

Sirens in every single region of #Ukraine . This means again that #Russia launched missiles and fighter jets. All over #Ukraine . Concentrating in the East of course

Parlamentsmedlem i Ukraina, Lesia Vasylenko skriver på Twitter at det akkurat har gått av tre eksplosjoner i Kyiv.

– Mest sannsynlig er Putin sinna på grunn av «Moskva»-synkingen, skriver hun.

3 explosions in #Kyiv right now. One after the other. The air raid warning has been on for an hour. Most likely #putin gone livid because of the #Moskva sinking. Oh well, we’ll just keep standing to #Russia’s annoyance

