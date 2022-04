annonse

annonse

I en spesiell artikkel skriver oberst Håkon Lutdal om «Skuespilleren som ofret sitt land for en hovedrolle». Det gjelder altså president og jurist Zelensky, som Lutdal fra sitt trygge skrivebord – i en skjebnetime for Ukraina og kanskje for Europa – beskriver i nedlatende og hånlige termer. Hva i all verden er meningen med et slikt innlegg akkurat nå?

Én ting er hva Lutdal har for seg av private tanker frikoblet fra enhver moralsk og etisk dimensjon, noe annet, og i denne sammenheng mer vesentlig, er hva Resett mener med å slippe løs denne typen vurderinger av en nasjon og dens leder i en situasjon hvor liv og død står på spill, og hvor en russisk aggressor ikke skyr noen midler. Om Lutdal hadde vært i Putins tjeneste, kunne han ikke ha gjort en bedre jobb akkurat nå. Men Resett?

Det finnes historiske paralleller til Lutdal/Resett og dagens latterliggjøring av Zelinsky. I 1936 fikk den tyske idealisten og ytringsfrihetsforsvareren von Ossietzky, internert i konsentrasjonsleir, Nobelprisen (riktignok med en del om og men internt i Norge). Knut Hamsun skrev et hånlig og nedlatende innlegg mot ham i Aftenposten, ikke akkurat noe høydepunkt hva moralsk mot angår. Og da Norge ble invadert av tyskerne i april 1940, skrev Hamsun et åpent brev til sine landsmenn: «Nordmenn! Kast børsa og gå hjem igjen».

Lutdals innlegg om Zelinsky og Ukraina glir uanstrengt inn i denne tankegangen. Forskjellen fra den gang er at noen for rundt 80 år siden – inklusive mediene – kunne unnskylde seg med at man ikke visste bedre. En slik unnskyldning er vanskelig å tenke seg for Lutdal og Resett i dag.

Vi som har sett på Resett som en mulig balansering i forhold til all politisk korrekt medieensretting, sitter nå med en nagende tvil: Er det sånt som dette vi har bidratt til? For da har vi vært på ville veier.

Kanskje er jeg alene om å ønske dette, men det får så være: Her trengs en uforbeholden unnskyldning og avklaring fra Resetts redaksjon.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474