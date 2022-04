annonse

Å hindre Ukrainas medlemskap i Nato har vært et av Putins uttalte mål. En artikkel i Wall Street Journal avdekker nå hvor tett integrert Ukraina har vært med Nato helt siden 2014.

Når den ukrainske nasjonalgardens løytnant Andriy Kulish går i bakhold mot russiske styrker, takker han den kanadiske hæren, skriver Wall Street Journal (WSJ) i en omfattende artikkel som Resett her gjengir hovedpunktene av.

Kanadierne trente løytnant Kulishs Rapid Response Brigade i fjor sommer i urban krigføring, felttaktikk og krigsmedisin. Øvelsen i det vestlige Ukraina var en av de mange de siste årene med tropper fra Canada, Storbritannia, Romania og California National Guard.

Men dette var bare en liten del av det WSJ omtaler som «en lite publisert innsats» fra land i Nato.

Alliansens innsats skal ha «forvandlet Ukrainas militære styrker», helt fra fotsoldater til forsvarsdepartementet og til tilsynsmenn i parlamentet.

Denne treningen fra Natos side skal ha vært uvurderlig i å motstå de russiske styrkene.

Treningen skal ha omfattet minst 10 000 soldater årlig i mer enn åtte år. Med dette hjalp NATO og dets medlemmer Ukraina med å skifte fra stive kommandostrukturer i sovjetisk stil til vestlige standarder der soldater læres til å tenke underveis.

I å forvirre russiske inntrengere i dag, sier Kulish at soldatene hans «definitivt bruker prosedyrer de lærte under treningen med NATO».

«Den vestlige bistanden, selv om den aldri var hemmelig, ble ikke utbasunert for å unngå å irritere Russland. Den forble også lavmælt fordi det var en verdifull kilde til etterretning for USA og dets allierte. Ukraina har kjempet en krig med russisk-støttede separatister i deler av det østlige området i Donbas i årevis», skriver WSJ.

Ukraina har dermed Europas mest krigserfarne soldater. Deres erfaring har igjen vært nyttig lærdom tilbake i Nato-systemet om de russiske styrkene.

Da Russland invaderte 24. februar, var treningen av ukrainske styrker blitt så omfattende at selv om minst åtte NATO-land deltok, ble mye av den praktiske treningen utført av ukrainske instruktører. For NATO-sjefer var det et tegn på at Ukraina hadde internalisert lærdommen deres.

– Lærdommen er at støtte og hjelp over mange år hadde en betydelig innvirkning, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

NATOs innsats i Ukraina har vært mer vellykket enn sammenlignbar vestlige innsats i Irak og Afghanistan.

Involverte eksperter mener dette skyldes Ukrainas «relativt sammenhengende samfunn og en anerkjent sentralregjering støttet av byråkratier som, selv om de ofte er ineffektive og plaget med korrupsjon, fortsatt legemliggjorde en enhetlig stat.»

Det nevnes også at eksistensen av en ekstern fiende, i Russland, har bidratt til samhold og motivasjon.

Ukrainas stridende enheter er spydspissen i et fullstendig gjenoppbygd militært etablissement. NATO-rådgivere tok med seg nye konsepter til Ukrainas sovjetiske styrke, inkludert sivil kontroll av militæret, profesjonelle inspektører, eksterne revisorer og logistikkspesialister.

Ved å nedtone betydningen av antall soldater og våpen, innførte NATO-rådgivere konseptet kapasitetsbygging, der offiserene setter mål og sikrer at de har tropper og våpen som trengs for å oppnå dem.

For å fremme tilnærmingen introduserte NATO ideen om underoffiserer: Erfarne soldater som tjener som viktige koblinger mellom toppledere og bakketropper. NATO-landene hjalp også ukrainske militærledere med å ta i bruk en tilnærming kalt misjonskommando, der høyere oppsatte satte kampmål og delegerer beslutningstaking så langt ned i kommandokjeden som mulig, selv til individuelle soldater.

I den sovjetiske tilnærmingen, fortsatt mye brukt av Russland, gir senioroffiserer ordre om at fotsoldater har lite rom for å diskutere eller tilpasse seg.

Løytnant Kulish sier at treningen er dobbelt effektiv fordi ukrainere kjenner til sovjetisk militær tenkning.

«Russerne bruker sin typiske taktikk, som ikke har endret seg mye siden Stalins tid», sier han. Først kommer artillerisalver. «Så kaster de massevis av kjøtt for å innta våre posisjoner,» sier han med henvisning til russiske soldater. Ukrainerne, derimot, er uforutsigbare og smidige. «Vi bringer kaos til deres rekker,» sier han.

Planene fra Natos side begynte allerede i 2008. Alliansen utarbeidet en handlingsplan på 70 sider som beskriver «Ukrainas strategiske kurs for euro-atlantisk integrasjon», i hovedsak et veikart for Kyiv for å møte NATOs demokratiske standarder, inkludert et mer profesjonelt, sivilkontrollert militær.

Men prosjektet fikk ikke fart før i 2014.

Daværende president Petro Porosjenko beordret en militær transformasjon, noe som ga energi til NATO-innsatsen. Vestlige offiserer rettet oppmerksomheten mot et 150 kvadratkilometer stort militært treningsanlegg i byen Yavoriv, ​​som ligger like øst for Ukrainas grense til Polen.

Første prioritet i 2014 var å hjelpe ukrainske tropper med å kjempe mot russisk-støttete separatister i øst. NATO lanserte kurs i krigsmedisin, sivil beredskapsplanlegging og bekjempelse av russisk hybridkrigføring, fra droner til telefonhacking. Vestlige offiserer begynte å drille ukrainske nasjonalgardetropper i moderne kamptaktikker.

I Kyiv jobbet myndighetene med Nato-rådgivere for å forberede dypere endringer. Rådgivere fra USA, Storbritannia og andre NATO-land forklarte at for å gjøre Ukrainas militær mer effektivt, måtte hele ledelsen endres.

Soldater som roterte ut av kamp i Donbas kunne også bruke sin erfaring i øvelser og delte ofte leksjoner med sine mentorer. Den pensjonerte amerikanske hærens generalmajor Timothy McGuire, som var med på å etablere Yavoriv-senteret, inviterte i 2018 ukrainske offiserer til å observere store Nato-øvelser i Tyskland, hvor de så en enhet forberede en defensiv posisjon.

«Jeg ville ikke gjort det sånn,» kommenterte en ukrainsk general til general McGuire, og la merke til at troppene ikke var riktig kamuflert, godt spredt eller tilstrekkelig gravd inn.

Ukrainske tropper som brukte vestlige våpen for å kjempe i Donbas ville også rapportere tilbake om deres prestasjoner og hvordan soldater integrerte våpnene i kamp.

«Det var definitivt en toveis gate,» sier en Nato-oberst Collins. «Uten tvil lærte vi av dem samtidig som de lærte av oss.»

Etter hvert som truslene fra Russland økte i fjor, økte tempoet i den militær trening. Den britiske hærmajoren Bill Ross, som var ansvarlig for britisk landbasert trening i Ukraina fra oktober 2021 til februar 2022, skyndte på for å gjøre ukrainske tropper komfortable med å bruke NLAW antitankmissiler som Storbritannia sendte over. En britisk infanteribataljon som opprinnelig planla å instruere troppene på 40 ukrainere hadde plutselig grupper på 80, med soldater som kom fra hele landet.

«Vi leverte bokstavelig talt disse hver tredje eller fjerde dag, et nytt kurs, et annet kurs, et annet kurs,» sier Maj Ross.

Håpet, sier han, var at selv om bare noen hundre soldater ble trent direkte, kunne de videreføre treningen til andre tropper. På ukentlige koordineringsmøter i Kyiv, ledet av en amerikansk oberst, fokuserte ukrainerne og vestlige allierte treningen.

Da Ross ankom Zhytomyr Military Institute sørvest for Kiev i oktober, ble han først nektet tilgang på grunn av «en person i deres organisasjon som ikke ønsket innblanding fra vestlige tropper», sier han. Til slutt slapp han inn.

Maorj Ross sitt team svarte til Ukrainas Joint Force Command, som hadde kartlagt en defensiv plan for å hindre en russisk invasjon. Det siste han så av de ukrainske militærets lysbilder som skisserte strategier i februar, var at røde piler pekte inn i landet fra alle kanter bortsett fra Vesten. Men ukrainerne hadde en defensiv plan.

«Det var deres plan,» sier major Ross. «Vi hjalp til.»

