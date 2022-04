annonse

annonse

En mann fra Algerie som oppholder seg i Belgia ulovlig, uten ID-papirer, krever å få hentet ut en gevinst på 250.000 euro, vunnet på skrapelodd.

Myndighetene i Belgia har erklært at premien, som tilsvarer nesten 2,4 millioner kroner, kun utbetales dersom 28-åringen kan bevise sin identitet.

– Min klient er her ulovlig, han har ingen papirer og ingen bankkonto. Vi leter etter de rette dokumentene for å bevise identiteten hans. For å få til det må han kontakte familien i Algerie, sier mannens advokat, Alexander Verstraete.

Skrapeloddet er i rettens besittelse etter at tre venner av den ulovlige innvandreren forsøkte å få tildelt premien på vegne av 28-åringen. De tre mennene, som også er fra Nord-Afrika, ble først pågrepet og mistenkt for å ha stjålet skrapeloddet før eieren meldte seg sammen med advokaten.

Verstraete opplyser at hans klient hevder at han ikke har planer om å søke asyl og bli i Belgia, men har fått løfte om at han ikke vil bli utvist før han har fått utbetalt premien. Fordi premien er på over 100.000 euro må den betales ut fra lotteriselskapets hovedkontor. Det kan ikke deles ut i kontanter der loddet er kjøpt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474