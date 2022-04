annonse

En NFT av Twitter-medgründer Jack Dorseys første tweet har mistet nesten hele sin verdi på 2,9 millioner dollar.

Dorseys første tweet noensinne, som ble solgt som en Non-Fungible Token (NTF) i fjor for over 2,9 millioner dollar, er nå bare verdt noen tusen dollar, skriver CNBC.

NFT står for Non-Fungible Token, ikke-håndfast tegn på engelsk.

Ved bruk av blokkjedeteknologi kan for eksempel et bestemt kunstverk påstås å være det originale som kunstneren har utgitt – selv om millioner av like bilder er i omløp på nettet.

I mars 2021 auksjonerte Dorsey, daværende administrerende direktør i Twitter, sin første tweet som en NFT på «Valuables»-plattformen drevet av Cent, et blokkjededrevet sosialt medienettverk.

Den 15 år gamle tweeten – «bare å sette opp twttr» – ble kjøpt av kryptogründer Sina Estavi for 1 630,58 etherium, som var verdt anslagsvis 2,9 millioner dollar på den tiden.

Forrige onsdag kunngjorde Estavi på Twitter at han solgte NFT-en på OpenSea, en NFT-handelsplattform, og planla å donere 50 prosent av inntektene til veldedighet.

I decided to sell this NFT ( the world's first ever tweet ) and donate 50% of the proceeds ( $25 million or more ) to the charity @GiveDirectly

‌‌‌‌‌‌

🖇 https://t.co/cnv5rtAEBQ pic.twitter.com/yiaZjJt1p0 — Estavi (@sinaEstavi) April 6, 2022

Men det høyeste budet for tweeten er nå kun verdt 9.968 dollar, et verdifall på 2.905.867 dollar eller et fall på 99,67 prosent.

Les også: Har du hørt om Non-Fungible Token? «Idiot» kjøpte digitalt kunstverk til 590 millioner

Det er mange NFTs som er solgt til skyhøye priser.

Mike Winkelmann, den selvlærte kunstneren som går under navnet Beeple, solgte i 2021 et digitalt fremstilt bilde på auksjonshuset Christie’s for 69,3 millioner dollar, eller nærmere 590 millioner kroner. Det var investoren Vignesh Sundaresan som kjøpte bildet.

Den verdensberømte norske artisten Kygo, eller Kyrre Gørvell-Dahll, slapp flere korte musikkvideoer på NFT-plattformen Niftygateway i 2021. Kjøperne kastet seg på, skrev DN.

Kygo solgte digitale verk for 5,3 mill. på ni minutter.

Det totale markedet for NFTs i 2021 var på 17 milliarder dollar.

