Norske nettaviser får gjennomgå i forbindelse med dekningen av opptøyene i Sverige.

Folk med utenlandsk opphav gikk amok i Linköping i Sverige skjærtorsdag. Politibiler ble angrepet og andre biler ble satt i brann.

Opptøyene startet fordi den danske politikeren Rasmus Paludan skulle holde en markering i bydelen Skäggetorp. Paludan hadde fått grønt lys av politiet til å holde sin markering der han også skulle brenne Koranen.

Politiet skal ha blitt angrepet og fått utstyr stjålet. Også brannvesenet som prøvde å slukke flammene på biler ble angrepet.

«Folk klarte å komme seg inn i politibilene og stjal politiutstyr, inkludert vesker og politiuniformer», skriver Aftonbladet.

Stengt kommentarfelt

Norske medier har skrevet om saken. Men vinklingen har provosert mange.

NRK skriver i sin tittel følgende:

«Opptøyer etter høyreekstrem markering», noe mange mente var misvisende.

– NRK får det til å fremstå som at opptøyene ble startet av høyreekstremister. Det er ikke sant! Si det som det er, dette er muslimer! Det er de som lager bråk og faenskap, skriver en person på Facebook.

– Når jeg leser om opptøyene i NRK og andre medier blir den voldelige mobben kalt «motdemonstranter». Mens de som holder en lovlig markering blir kalt høyreekstremister. I bakvendtland går alt an sang vi i gamle dager. Vi er virkelige i et bakvendtland nå, skriver en annen.

I Dagbladets kommentarfelt strømmet kommentarene inn. Avisen valgte til slutt å stenge kommentarfeltet på grunn av personhets.

«På grunn av for mye personhets er vi nødt til å stenge dette kommentarfeltet», skrev avisen.

På Twitter er det lagt ut flere videoer av opptøyene som viser politibiler bli knust. I flere av videoene kan man høre at folk roper «Allahu Akbar».

In linköping a few hours ago a crowd of muslim refugees burned and destroyed police unit vehicles, Also wounding 3 police officers pic.twitter.com/wpLdPRHYI3 — Kevin Larssen 🇸🇪 Ⓜ️ (@KevinLarssen145) April 14, 2022

I en annen video kan vi se at en av bråkmakerne har på seg en politijakke han har stjålet.

– En fin jakke det der, sier personer som filmer mens han ler.

Våldsamt upplopp i Linköping vid tillståndsgiven sammankomst (Paludan). Polisen tvingas backa. Liksom lagen. Igen. Fullständigt ohållbart. Foten behöver sättas ned och polisen måste kunna klara uppgiften.

Önskar man leva i en religiös diktatur så ska man göra det. Inte i Sverige. pic.twitter.com/lrDLJQPdrM — Edward Nordén (@Edward_Norden_) April 14, 2022

Resett har tidligere skrevet om NRK Nyheterss fullstendige nedstengning av hele kommentarfeltet på Facebook. Statskanalen hevder nedstengningen skyldes «mangel på ressurser». Det er derfor ikke mulig å kommentere noen av sakene som legges ut på Facebook.

Både TV 2 og VG har foreløpig unnlatt å legge ut saken om opptøyene i Sverige på Facebook. Nettavisen har lagt ut saken som er hentet fra NTB.

– Klarer ikke polisen i Sverige å beskytte seg selv eller å sikre noe som helst? Brannvesenet som angripes her har neppe krenket noens religion, skrives det i kommentarfeltet.

Justisminister kritiseres

Sveriges justisminister, sosialdemokraten Morgan Johansson, tvitret følgende etter opptøyene:

– Uansett hva man måtte mene om det høyreekstreme hatbudskapet som Paludan står for, så er det uakseptabelt å reagere med slik alvorlig vold. Det er bra at politiet resolutt grep inn for å ta hånd om voldsutøverne og opprettholde ro.

I kommentarfeltet reageres det voldsomt. Justisministeren blir pepret med kritikk.

– Resolutt? Hvilken verden lever du i? Politibiler knuses. Biler brenner. Alt er dokumentert på film. Har vi sett samme hendelse? spør en person.

– Er det ikke på tide å utvise alle som kaster steiner? Jeg er trøtt av å betale verdens høyeste skatt når dere ikke klarer å gjøre noe som helst, skriver en annen.

"Oacceptabelt"? Hur i helvete kan en pöbel tillåtas starta upplopp och vandalisera privat och statlig egendom, i Sverige 2022? — Larry Östlund (@HuvvaHuvva) April 14, 2022

Polisen: ”Vi har dragit oss undan för vår egen säkerhet.” Om inte poliserna kan skydda oss från våldsamma upplopp som det som sker i Linköping, vem ska då göra det? Ett skrämmande uttalande. Vi måste ställa krav, detta beteende är inte okej. Utvisa alla dessa islamistiska svin! pic.twitter.com/Lb54ndxgWI — Färbåd Jalali (@farbodjalali) April 14, 2022

